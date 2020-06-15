Turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı

Avrupalı Türk acentacılar ise hükümete dava açacak.Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısını kaldırmasını "önemli bir ilk adım” olarak nitelendirirken en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu.

Fiebig Pazartesi günü yaptığı açıklamada, turizm acentalarının hijyen ve mesafe kriterlerini gözeterek hem çalışanların hem de seyahat edecek olanların güvenliklerini temin edebilecek şekilde çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı.

Almanya içindeki tatil rezervasyonlarından sonra Akdeniz'e artan bir ilgi gözlemlediklerini söyleyen DRV Başkanı Fiebig, "En erken Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz'e seyahatlerin başlayabileceğini görüyoruz. Yaz tatili artık başlayabilir” diye konuştu.

Avrupa dışındaki ülkeler beklentisi

Fiebig, Avrupa içinde seyahat etme imkanı sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtmekle birlikte, "Artık bunu en yakın zamanda Avrupa ülkeleri dışındaki ülkeler izlemeli” dedi.