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Turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı

15.06.2020 21:20 | Son Güncelleme

Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca euroluk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi.

Turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı

Avrupalı Türk acentacılar ise hükümete dava açacak.Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısını kaldırmasını "önemli bir ilk adım” olarak nitelendirirken en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu.

Fiebig Pazartesi günü yaptığı açıklamada, turizm acentalarının hijyen ve mesafe kriterlerini gözeterek hem çalışanların hem de seyahat edecek olanların güvenliklerini temin edebilecek şekilde çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı.

Almanya içindeki tatil rezervasyonlarından sonra Akdeniz'e artan bir ilgi gözlemlediklerini söyleyen DRV Başkanı Fiebig, "En erken Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz'e seyahatlerin başlayabileceğini görüyoruz. Yaz tatili artık başlayabilir” diye konuştu.

Avrupa dışındaki ülkeler beklentisi

Fiebig, Avrupa içinde seyahat etme imkanı sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtmekle birlikte, "Artık bunu en yakın zamanda Avrupa ülkeleri dışındaki ülkeler izlemeli” dedi.

Norbert Fiebig, koronavirüsle mücadele kapsamında Mart ayında uygulanmaya başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm sektörünün bugüne kadar 10 milyar 800 milyon euro kayıp yaşadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye, Tunus ve Mısır gibi Avrupa dışındaki sevilen tatil destinasyonları için seyahat uyarısının uzatılması, Temmuz ve Ağustos ayları için ilave 9 milyar euro kayıp anlamına geliyor. Tur operatörleri ve seyahat acentalarının Ağustos ayına kadar göğüslemesi gereken, toplam 20 milyar euroyu bulan bir kayıptan sözediyoruz.”

Protesto ve dava hazırlığı

Bu arada, Almanya'nın seyahat uyarısı konusunda bugün bir açıklama da Avrupa Türk Acentacılar Birliği'nden (COOP TRR) geldi.

COOP TRR, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için 18 Haziran Perşembe günü Köln ve Düsseldorf'ta protesto eylemleri düzenleyeceklerini, ayrıca uyarının kaldırılması için de konuyu yargıya taşımaya hazırlandıklarını açıkladı.

Almanya'nın seyahat yasağı uyguladığı ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 160 ülkeden bazılarının COVID 19'la mücadelede çok başarılı olduğuna dikkat çeken COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, "Vaka ve vefat sayısı çok yüksek olmasına rağmen seyahat izni çıkan İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelere nazaran Türkiye, çok daha iyi konumda. Eylemlerimizde biz de buna vurgu yapıp ‘Eşit Muamele İstiyoruz' diyeceğiz” görüşünü aktardı.

Türkiye'ye seyahat uyarısını yargıya taşımaya hazırlandıklarını duyuran Sefer, "Seyahat hakkımızı hukuki yollardan da almak üzere araştırma yaptık. Hukukçularla yaptığımız görüşmelerde Almanya'ya karşı hızlıca dava açıp sonuç alabileceğimizi ve kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu öğrendik; bu davayı biran önce açmak için hazırlık içindeyiz” diye konuştu.

dpa/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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