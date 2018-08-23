Turizmcilerden 'Bodrum'da her keseye göre tatil imkanı var' açıklaması (2)

BÖLGEDEKİ TURİZMCİLER DE TEPKİLİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamarına destek verdi. Turistik şehirlerden fahiş fiyatlarla ilgili haberler duyduklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Su 15, çay 20 lira diye sıkıntılı haberler duyuyoruz. Bu yaşananları üzüntüyle karşıladık. Olmaması gereken bir şey. Böyle olursa turizmin sürdürülebilirliği olamaz. Marmaris, Dalaman, Göcek, Fethiye, Gökova ve Dalyan, Ekincik gibi turistik şehirlerimizde böyle fırsatçılara izin vermedik. Marmaris ve çevresinde kimse 'kazıklandım' diyemez. Dedikleri gibi 'suyu 15 ve çayı 20 liraya içtik' diyen varsa, bize gelsinler. Gereken ne ise yaparız" dedi.

TESİSLER DOLU

Marmaris ve çevresindeki turistik tesislerin ekim ayına kadar dolu olduğunu da belirten Bülbüloğlu, "Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayarak evlerine yolcu edeceğiz. Bölgemizdeki misafirlerimiz mutlu" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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