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Turizmcilerden Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor.Fethiyeli Turizmciler, 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin bir an önce açıklanmasını ve tatilin 9 güne çıkarılmasını talep ediyorlar.Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOP) Başkanı Bülent Uysal, bayrama yaklaşık kısa bir süre kaldığına vurgu yaparken, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılması talep etiklerini ifade etti.Vatandaşlarımız kurbanlarını kestikten sonra bayram tatiline rahatlıkla çıkmaları için tatilin 9 güne çıkarılması iç pazarda hareketlilik sağlayacağını belirten Uysal, "Seçimlerden dolayı birçok tatilci programlarını değiştirdi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor.
Fethiyeli Turizmciler, 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin bir an önce açıklanmasını ve tatilin 9 güne çıkarılmasını talep ediyorlar.
Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOP) Başkanı Bülent Uysal, bayrama yaklaşık kısa bir süre kaldığına vurgu yaparken, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılması talep etiklerini ifade etti.
Vatandaşlarımız kurbanlarını kestikten sonra bayram tatiline rahatlıkla çıkmaları için tatilin 9 güne çıkarılması iç pazarda hareketlilik sağlayacağını belirten Uysal, "Seçimlerden dolayı birçok tatilci programlarını değiştirdi. Bu bayramda onlar için bir fırsat olacak. Sahil bölgeleri olarak iç piyasadaki misafirler yeterince gelemiyor. Bayram tatilinde kötü geçen sezonu biraz hareketlendirmek olduğunu" söyledi.

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