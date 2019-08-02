Turizmcilerden 'rezervasyonsuz tatile çıkmayın' uyarısı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı öncesi tesislerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmak üzere olduğunu belirterek, yerli turistleri rezervasyon yaptırmadan tatile çıkmamaları için uyardı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla iç turizmin hareketlendiğini söyledi. Bayramın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle tatile çıkacakların sahil kesimlerinde rezervasyon yaptırdığını belirten Başkan Sili, doluluk oranlarının iyi olduğunu, kalan az sayıdaki odanın da birkaç gün içinde dolabileceğini kaydetti. 'TATİL SÜRESİ AÇIKLANMALI' Yerli tatilcileri mağduriyet yaşamamaları için rezervasyon yapmadan yola çıkmamaları konusunda uyaran Sili, "Önceki yıllara göre bu yıl Alanya erken rezervasyon konusunda daha çok talep aldı. Kurban Bayramı her yıl 10 gün geriye geliyor. Bayram, bizim 'yüksek sezon' diye tabir ettiğimiz ağustos dönemine denk geldi. İç pazar için belli bir kontenjan ayırdık. Tatilin 9 gün olup olmayacağı açıklanmadı. Burada belirsizlik var. Bu da iç pazarı etkiliyor. Yerli tatilcilerin programlarını yapmaları açısından tatilin uzatılıp uzatılmadığı önceden açıklanmalı. Turizmciler olarak biz buna göre önlem alırız. Aynı zamanda yerli turist de daha rahat tatil programı yapar" diye konuştu. 'İÇ PAZARIN TALEBİNE HAZIRLIKLIYIZ' Bayram tatilinin 'yüksek sezon'a denk gelmesi dolayısıyla ilçeye iç pazarda ciddi talep olduğunu vurgulayan Sili, "Bayram dönemine bakıldığında genel doluluk oranımız hem iç pazarda hem dış pazarda yüksek. Tatil kısa da olsa uzun da olsa iç pazara belli bir kontenjan ayırıyoruz. İç pazara yönelik bayram hazırlığımızı yaptık. Tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmak üzere. Herkesi bekliyoruz; ancak vatandaşlarımız mağduriyet yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırsın. Rezervasyonsuz yola çıkmasınlar" dedi. DOLULUK YÜZDE 95 Son 3 yıldır Kurban Bayramı tatillerinin 'yüksek sezon'a denk geldiğini belirten Alanya Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Topçu ise şunları söyledi: "Son 3 yıldır bayram tatili ağustos ayı içinde yaşanıyor. Bu nedenle 'yüksek sezon' olduğu için tatile çıkacakların daha önceden rezervasyonlarını yapmaları gerekiyor. 2016- 2017 sezonunda yaşadığımız sorunlardan dolayı boş yataklarımız vardı; ama şu anda doluluk oranlarımız bu haftadan itibaren yüzde 95'in üzerine çıkmış durumda. Yani rezervasyon yapmadan gelen misafirler olursa maalesef yer bulamayabilirler." Cengiz Topçu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması yönünde şu an karar alınsa dahi artık rezervasyonlara çok etki etmeyeceğini; çünkü otellerin şu anda doluya yakın olduğunu söyledi.

