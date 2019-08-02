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Turizmcilerden "tatil dolandırıcıları" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

POYD Başkanı Ülkay Atmaca: - "Tatil dolandırıcıları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. En son geçen hafta bir mağduriyet oldu. Otellerin web sayfaları kopyalanarak, yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bunun örnekleri de çoğalmaya başladı. Bir gece operasyonunda insanlar mağdur ediliyor" - "Tüketicilerin mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye ediyorum. Otellerden alacaklarsa da mutlaka bizzat iletişime geçerek teyit etmelerini öneriyorum"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, tüketicilerin mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye ederek, "Otellerden alacaklarsa da mutlaka bizzat iletişime geçerek teyit etmelerini öneriyorum." dedi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde sevindirici bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin turist sayısı açısından rekora doğru koştuğunu vurgulayan Atmaca, tatil dolandırıcılarının bu güzel tabloya gölge düşürdüğünü ifade etti.

Dolandırıcıların turizm sektörünü de hedef aldığına dikkati çeken Atmaca, şunları kaydetti:

"Hareketli bir sezon yaşıyoruz. Antalya'da 16 milyon, ülke genelinde ise 50 milyon turist hedefini gerçekleştirmek üzereyiz. Ancak tatil dolandırıcıları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. En son geçen hafta bir mağduriyet oldu. Otellerin web sayfaları kopyalanarak, yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bunun örnekleri de çoğalmaya başladı. Bir gece operasyonunda insanlar mağdur ediliyor. Tatil için para yatırmışsınız, otele geliyorsunuz ama rezervasyonunuz yok. Çünkü siz o gece kurulan bir internet sayfasından tatilinizi almışsınız, bizim ise bu tatilden haberimiz yok."

Bu tür olayların ülkeye ve otellere zarar verdiğini anlatan Atmaca, "Tüketici parasını ödemiş, tatil yapmak istiyor, otel de para almamış, rezervasyondan haberi olmadığını söylüyor. Burada çıkan hengameyi düşünebiliyor musunuz? Bu durumdan diğer turistler de zarar görüyor, otelin de ülkenin de imajı zedeleniyor." diye konuştu.

- "Bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerini tercih edin"

Tatilcileri daha uyanık olmaları konusunda uyaran Atmaca, güvenli bir tatil yapmaları için mutlaka internette arama motorunda yazılı adresi çok iyi kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Bir harf hatası nedeniyle çok büyük dolandırıcılık olaylarının yaşandığına değinen Atmaca, arama motorlarında aranan isimlerin harfi harfine kontrol edilmesinin önemine işaret etti.

"Tüketicilerin mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye ediyorum. Otellerden alacaklarsa da mutlaka otellerle bizzat iletişime geçerek teyit etmelerini öneriyorum." diyen Atmaca, tatilcilerin, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı seyahat acentesi belgesi olan firmaları tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Atmaca, tatil dolandırıcılarına yönelik kendilerinin de çalışma yaptıklarını, gerekli önlemleri aldıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı POYD Başkanı Ülkay Atmaca Tatil

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