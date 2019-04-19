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Turizmcilerin yeni alternatifi Malatya-Elazığ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Malatya ve Elazığ’ın turizm iç pazarında önemli bir alternatif olabileceğine dikkat çekti.TÜRSAB, Malatya Valiliği, Elazığ Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve bazı sivil toplum örgütleri desteğinde TÜRSAB üyesi Ankaralı acente yöneticileri Malatya ve Elazığ’daki turistik yerleri gezdi.

Turizmcilerin yeni alternatifi Malatya-Elazığ

Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Malatya ve Elazığ’ın turizm iç pazarında önemli bir alternatif olabileceğine dikkat çekti.
TÜRSAB, Malatya Valiliği, Elazığ Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve bazı sivil toplum örgütleri desteğinde TÜRSAB üyesi Ankaralı acente yöneticileri Malatya ve Elazığ’daki turistik yerleri gezdi. Her iki ilin vali ve belediye başkanları ile bir araya gelen TÜRSAB heyeti turizmin bölgede nasıl canlandırılabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplamda dört gün süren tur boyunca yerel yöneticiler ve Fırat Kalkınma Ajansı yetkililerinden bilgi alan heyet iç turizm pazarında yeni destinasyonlar oluşturmak için önemli verilere ulaştı.
TÜRSAB heyeti adına açıklamada bulunan Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Disiplin Kurul Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Malatya ve Elazığ’ın iç turizm pazarında önemli bir alternatif destinasyon oluşturabileceğini söyledi. Karapıçak, TÜRSAB heyeti olarak Fırat Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen programda önemli veriler elde ettiklerini ifade ederek, ‘Elde ettiğimiz veriler ışığında arkadaşlarımızla birlikte yeni destinasyonlar konusunda çalışma yaparken bu iki ilimizden davet aldı. Kendileri ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bu dört gün süren program gerçekleşti. Son derece verimli olduğunu düşündüğümüz bu iş gezisini en kısa sürede iç pazara daha güçlü biçimde katmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza başlıyoruz’ şeklinde konuştu.
Karapıçak sözlerini şöyle sürdürdü; ‘Buradaki otellerin çoğu yeni, oteller iyi, iyi servis ve altyapı var. Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Bunun dışında kültür ve inanç turları ve gastronomi turizmi anlamında da Malatya ve Elazığ önemli bir destinasyon. Bunun öne çıkartılması gerekiyor. Acentelerimizin bu sene Malatya ve Elazığ’a ciddi bir hareketlilik sağlayacağına inanıyorum’ dedi.

Turizmcilerin yeni alternatifi Malatya-Elazığ

Turizmcilerin yeni alternatifi Malatya-Elazığ

Turizmcilerin yeni alternatifi Malatya-Elazığ

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