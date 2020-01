Turizmde dijital pazarlamayla tur operatörlerine bağımlılık azalacak

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizm fuarlarının artık tek başına kaynak pazarları artırmak için yeterli olmadığını, sosyal medyanın da bu konuda ciddi öneme sahip olduğunu söyledi. Sili, "Teknolojik, dijital pazarlama noktalarını göz önünde bulundurduğumuzda, tur operatörlerine bağlı olmayan seferler artırılacaktır" dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, turizm fuarları ve sosyal medyanın turizm sektöründeki etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 yılında bir önceki senelerin altında kalmadıklarını ve 2020'de de 2019 yılının üstüne çıkacaklarını söyleyen Burhan Sili, "Kasım ayı itibarıyla fuarımız başladı. Polonya ile başlayan bir süreçti. Sonrasında İngiltere, en son Belçika- Hollanda pazarına gittik. Rezervasyonlarımızı değerlendirdiğimizde, geçen senenin üzerinde bir seyir söz konusu. Bu şu anlama geliyor, biz 2018 ve 2019'da hem Antalya- Alanya'da hem de Türkiye'de sayısal olarak ciddi bir başarı elde ettik" dedi.

'2020'DE 15 MİLYONUN ÇOK DAHA ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ'

Her geçen yıl ülkeye, özellikle Antalya ve Alanya'ya gelen turist sayısının artığını aktaran Sili, 2020 yılında 2019'a göre yüzde olarak ikili hanelerde bir artış olacağını öngördüklerini söyledi. Sili, "Bizim Antalya ve Alanya-Gazipaşa havalimanında en fazla yaptığımız sayı, 2014 yılında 12 milyon 500 bindi. 2018'de 13,5 milyon rakamını, 2019'da 15 milyon rakamını geçmiş durumdayız. 2020'de bir artış söz konusu olacak gibi. Burada temel sorunumuz kişi başı gelir noktasındaydı. 2014- 2015 yıllarında 800 doların üzerinde olan kişi başı gelirimiz, 2019'da 650 dolar seviyesinde gerçekleşti. Tabii 2016 senesinde yaşadığımız kriz, 2017 senesi, bunların hepsi bir etkendir ama toparlanma sürecine girmiş bulunuyoruz ve talebin de ciddi şekilde artmış olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Turizm fuarları hakkında da konuşan Sili, "Gelinen noktada fuarlar tek başına yeterli olmuyor. Kaldı ki Kültür ve Turizm Bakanlığımız da dünya genelinde katılmış olduğu fuar sayısını azalttı" dedi.

'PAZARLAMA ARTIK SOSYAL MEDYADA GERÇEKLEŞİYOR'

Sosyal medyanın bugün yarattığı etkinin her konuda daha fazla olduğunu söyleyen Sili, "Sosyal mecra son derece önemli. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de bu konuda demeç verdi. Sadece turizmde değil, dünya genelinde pazarlama artık sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor. Bütün datalar onun üzerinden alınıyor ve faaliyetlerinizi de o noktada geliştirmeniz gerekiyor. Biz de Alanya olarak o noktada ciddi çabalar içerisindeyiz. ATAV blogger, vlogger, köşe yazarlarını ağırlayarak, sosyal medya fenomenlerini burada misafir edip belirli kurgularla birtakım filmler çektirerek bulundukları ya da etkileşimde oldukları pazarlarda ya da insanlar nezdinde ciddi bir pazarlama çabası içinde .Bunun artırılması gerekiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NEN EN ÖNEMLİ OLMAZSA OLMAZ SEKTÖRÜ TURİZM'

Burhan Sili, "Bundan sonraki süreçte teknolojik, dijital pazarlama noktalarını göz önünde bulundurduğumuzda kaynak pazarlarımızdan gelecek olan, planlanan tarifeli seferlerin de yani tur operatörlerine bağlı olmayan seferlerin artırılması ile birlikte, özellikle Antalya ve Alanya bölgesi tur operatörlerine bağımlı olmaktan çıkma çabası içinde. Bu hem kaynak pazar artırma yolunda bir çaba hem de ürünü artırma yolunda bir çaba ile birleştiği zaman kişi başı gelirimizde de ciddi bir artış elde edeceğimize inanıyoruz. Çünkü Türkiye'nin şu an en önemli sektörü, olmazsa olmaz sektör turizm" dedi.

