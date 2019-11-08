Turizmde hedef yıllık 75 milyon turit

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika’da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, "Türkiye için öncelikli hedef turist sayısını yükseltmek değildir. Ülke olarak alternatif turizm türlerini yaygınlaştırarak eko-turizm unsurlarını göz ardı etmeyen bir turizm modelini hayata geçiriyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlenen MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katıldı. Kapanış oturumunda konuşmalarını sürdüren Şentop Türkiye’nin turizm hedeflerini açıkladı. Toplantıdan sonra ikili görüşmelerde bulunarak mevkidaşlarını TBMM’nin 100. yılı kutlamaları için Türkiye’ye davet etti.

MİKTA Parlamento Başkanları Konferansının üç oturumunda konuşan Şentop “Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm” başlıklı 4. oturumuna başkanlık etti. Konuşmasında Türkiye’nin turizm vizyonunu anlatarak “Türkiye dünya turizminde ziyaretçi sayısı bakımından 6. sırada yer almaktadır. Mevcut veriler ışığında 2019 yılını yaklaşık 52 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaparak kapatmayı öngörüyoruz. 2023 hedefimiz ise 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri olarak belirlenmiştir” dedi.

Türkiye’nin konumu, mevcut kapasitesi ve sahip olduğu kültürel ve ekolojik miras ile tüm turizm türlerine hizmet edebilecek kaynak ve donanıma sahip olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, “Ülke olarak irademizi nitelikten, sürdürülebilirlikten, gelecek kuşaklara karşı duyduğumuz sorumluluktan yana kullanmayı tercih ediyoruz. Türkiye için öncelikli hedef turist sayısını yükseltmek değildir. Ülke olarak alternatif turizm türlerini yaygınlaştırarak eko-turizm unsurlarını göz ardı etmeyen bir turizm modelini hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe’ye ve Ayasofya’ya vurgu yapan Şentop “Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya’yı, Doğu ve Batı’yı buluşturan, üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’u ve burada sayamadığım somut ve somut olmayan nice kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak bizim borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin sahip olduğu uygun iklim özellikleri, doğal peyzaj değerleri, kırsal ögelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçiminin yanı sıra dağcılık/tırmanış, doğa gezisi, flora/fauna incelemesi ve doğa sporlarına uygun alanları ile turizm potansiyeli yüksek bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi. Şentop konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin bulunduğu coğrafya vesilesiyle sahip olduğu binlerce yıllık tarih ve kültür varlığının gelecek nesillere devredeceğimiz bir insanlık mirası olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye’nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz. İnsanlar artık lezzetli bir yemeği tatmak, yapılışını görmek malzemelerini tanımak ve tecrübe etmek istiyor. Turizmi belli alanlarla kısıtlamak mümkün değildir, doğa kadar gastronomi turizmi de rağbet gören bir turizm çeşididir. Termal ve sağlık turizmi gibi alanların süratle geliştiğini görüyoruz. İnsanlar sadece gezmek için değil tecrübe etmek için de geziyor. Türkiye de yemek, müzik ve bu denli köklü medeniyetlerin izinin sürülebildiği, sürdürülebilir turizmin her yönüyle ön plana çıkartıldığı bir ülke konumundadır. Ülkemize gelen her turiste Türk örfünü, misafirperverliğini sunduk; sunmaya da devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzelliklerinin yanında insanımızın gönül zenginliğini gösterdiğimizde sadece para değil aynı zamanda dost da kazanmış oluruz.”

TBMM Başkanı Şentop “Artık turizmde sadece tanıtım yapılmadığını vurgularken Türkiye’nin ‘Kapadokya’ya hangi yaş grubu gitmek istiyor, İstanbul’a çocuklu ailelerin ilgisi nasıl, Türkiye’yi görenleri tekrar nasıl getiririz?’ gibi soruların yanıtlarını da aradığını kaydetti. Şentop ayrıca Türkiye’nin kültür envanterinin sanal gerçeklik yoluyla tüm dünyada erişilebilir olmasını sağlayacak teknolojik düzenlemeler ve uygulamalar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop MİKTA Parlamento Başkanları zirvesinde 2. oturumda yaptığı konuşmada da, “Özellikle orta gelir tuzağı yaşayan, yani kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından orta gelir seviyesinden üst gelir seviyesine geçemeyen ülkelerin bu tuzaktan kurtulmalarının yolu bu ülkelerdeki üretim ve ihracat yapısının yüksek katma değerli sektörlere ağırlık verecek şekilde değiştirilmesine bağlıdır” diye konuştu.