Turizmde okul-sektör buluşması

MSKÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burhan Kılıç da amaçlarının turizm sektörünün önemli firmalarını öğrencilerle buluşturmak olduğunu belirterek, turizm merkezi olan Muğla'da sektörün her geçen yıl büyüyüp geliştiğini, sektöre nitelikli eleman yetiştirmek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Öğrencilerin iş bulma imkanları açısından okul-sektör buluşmalarını önemsediklerini aktaran Çevik, "Öğrencilerimizi, hayata atılırken eğitimlerini aldıktan sonra iş bulmaları açısından sektör temsilcileriyle bir araya getirmek, geri dönüşleri almak ve eğitim standartlarımızı buna göre belirlemek çök önemli." diye konuştu.

Hilton Bodrum Genel Müdürü Zafer Tangil ise sektörde 2018 yılını çok iyi geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2019 yılı için de yabancıların pazar payı artmaya başladı. Rus pazarı ve Avrupa pazarında da bir artış görüyoruz. Ancak iç pazarda biraz yavaşlama var. Bu da biraz fiyatlardan kaynaklanıyor. Herkesin bizim de beklentimiz aynı doğrultuda, sezonun geçmiş yıllara göre iyi geçeceği ve 2015 yılını yakalama ihtimalimizin yüksek olduğu yönünde. Bu tabi parasal olarak değil, gecelik konaklama olarak baktığımızda, 2015'i yakalamak anlamına geliyor. Parasal anlamda gerileme olsa bile 2015'e göre geceleme de iyi bir oran yakalanacağına tahmin ediyorum."

Etkinlik çerçevesinde, sektör temsilcileri de 2 binin üzerinde turizm öğrencisiyle bir araya gelme fırsatı buldu.

