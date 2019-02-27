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Turizmde okul-sektör buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

MSKÜ Turizm Fakültesinin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği etkinlikte Muğla, Antalya ve Aydın'dan gelen 100'ün üzerinde sektör temsilcisi, öğrencilerle buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesinin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği etkinlikte Muğla, Antalya ve Aydın'dan gelen 100'ün üzerinde sektör temsilcisi, öğrencilerle bir araya geldi.

MSKÜ Mavi Çatı Öğrenci Sarayı'ndaki etkinlikte, turizm bölgelerinde faaliyet gösteren otel, tur şirketi ve sektör temsilcileri stant açtı. Stantlarda tanıtımlarını yapan firmalar, turizm sezonunda istihdam etmek üzere öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, etkinliğe bu yıl 107 sektör temsilcisi firmanın katıldığını söyledi.

Öğrencilerin iş bulma imkanları açısından okul-sektör buluşmalarını önemsediklerini aktaran Çevik, "Öğrencilerimizi, hayata atılırken eğitimlerini aldıktan sonra iş bulmaları açısından sektör temsilcileriyle bir araya getirmek, geri dönüşleri almak ve eğitim standartlarımızı buna göre belirlemek çök önemli." diye konuştu.

MSKÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burhan Kılıç da amaçlarının turizm sektörünün önemli firmalarını öğrencilerle buluşturmak olduğunu belirterek, turizm merkezi olan Muğla'da sektörün her geçen yıl büyüyüp geliştiğini, sektöre nitelikli eleman yetiştirmek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Hilton Bodrum Genel Müdürü Zafer Tangil ise sektörde 2018 yılını çok iyi geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2019 yılı için de yabancıların pazar payı artmaya başladı. Rus pazarı ve Avrupa pazarında da bir artış görüyoruz. Ancak iç pazarda biraz yavaşlama var. Bu da biraz fiyatlardan kaynaklanıyor. Herkesin bizim de beklentimiz aynı doğrultuda, sezonun geçmiş yıllara göre iyi geçeceği ve 2015 yılını yakalama ihtimalimizin yüksek olduğu yönünde. Bu tabi parasal olarak değil, gecelik konaklama olarak baktığımızda, 2015'i yakalamak anlamına geliyor. Parasal anlamda gerileme olsa bile 2015'e göre geceleme de iyi bir oran yakalanacağına tahmin ediyorum."

Etkinlik çerçevesinde, sektör temsilcileri de 2 binin üzerinde turizm öğrencisiyle bir araya gelme fırsatı buldu.

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MSKÜ Muğla öğrenci sektör buluşması turizm

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