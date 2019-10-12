HABER

"Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 20:17 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde rekorlarla devam eden yeni yılların geleceğini söyledi.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulunun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Bağlıkaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarılar diledi.

TÜRSAB'ın yeni yönetim kurulunun göreve gelir gelmez 35 bölgedeki hizmet binalarını yenilemeye başladığını dile getiren Bağlıkaya, şehir merkezinde kalan, trafikte ulaşılması zor konumdaki binaları yenileyerek seyahat acentelerine daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bunu yaparken turizmin başkenti Antalya'ya ayrıcalık tanıdıklarını vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'da farklı bir binamız oldu. Hizmetin yerelde daha güçlü olması düşüncesiyle geldik. İstanbul'dan Türkiye'nin her tarafındaki turizm hareketliliğini, seyahat acentelerini yönetmek kolay bir iş değil. Ülkenin 81 il ve 20 beldesinde organize olduk. Antalya'daki binamızı bütün seyahat acentelerine hizmet edecek merkez haline dönüştürdük. İçinde seminer ve toplantı salonlarımız var. Buranın verimli kullanılmasını istiyoruz. Antalya'da oldukça yoğun bir sezon geçiriyorsunuz.

Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek. Turizm ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Bağlıkaya, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Akdeniz bir kez daha sallandı!Akdeniz bir kez daha sallandı!
İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Firuz Bağlıkaya turizm türsab

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz bir kez daha sallandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu açıkladı!

İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Son dakika: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.