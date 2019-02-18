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"Turizmde ülke olarak hedeflerimiz çok büyük"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bizim turizmde ülke olarak hedeflerimiz çok büyük. Stratejik sektörde rakamlar oluşturabilmek için bizim klasik turizm alanlarının yanında yeni turizm alanlarımızı eklememiz gerekiyor"

"Turizmde ülke olarak hedeflerimiz çok büyük"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim turizmde ülke olarak hedeflerimiz çok büyük. Stratejik sektörde rakamlar oluşturabilmek için bizim klasik turizm alanlarının yanında yeni turizm alanlarımızı eklememiz gerekiyor." dedi.

Bakan Ersoy, Amasya ziyareti kapsamında, restorasyonu tamamlanan Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nin açılış töreninin ardından, turizm sektör temsilcileriyle buluştu.

Şehzadeler Müzesi, Hazeranlar Konağı ve Yalıboyu Evleri'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği esnaf gezisine de katılan Ersoy, Pirler Parkı'nda partililerle bir araya geldi.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Amasya'nın turizm açısından geleceğinin çok parlak olacağını gözlemlediğini söyledi.

Amasya'nın kültür turizminde marka şehir haline gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim turizmde ülke olarak hedeflerimiz çok büyük. Stratejik sektörde rakamlar oluşturabilmek için bizim klasik turizm alanlarının yanında sizinki gibi yeni turizm alanlarımızı eklememiz gerekiyor. Başta yerli turist olmak üzere yabancı turistleri de bu bölgelere kaydırmamız gerekiyor. İkinci anlamda nitelikli turizm gerekiyor. Bu zihniyet, bu yaklaşımla bence Amasya en büyük aday şehirlerden biri."

Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Amasya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Amasya'da

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Amasya

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