Turizmde üst üste rekor büyüme beklentisi

Hedefi tutturmak için yurt dışı fuarlarına katıldıklarını aktaran Bağlıkaya, şunları belirtti:

"Klasik Avrupa pazarlarımızdaki dönüşler hala 2015 yılının altında. Dolayısıyla 3,5-4 milyon bir turist eksiğimiz hala var. 2019 yılında bu turist eksiğinin tamamlanacağını düşünüyoruz. 2019 yılının 2015 yılının üzerinde bir performansla gideceğini düşünüyoruz. Onun dışındaki diğer alternatif pazarlarımız da yine aynı şekilde devam edecek diye düşünüyoruz ki 50 milyon rakamı telaffuz ediliyor. Aksi takdirde dünya turizminin yüzde 6 büyüdüğü bir ortamda geçen sene 3 misli bir büyüme sağlamış Türk turizminin 2019'da 3 misli büyüme hedefi çok ciddi. Neye güveniyoruz? Daha önceden Türkiye'ye gelme alışkanlığı olan turistin hala Avrupa'dan dönmemiş olmasından ve 2019'da bize geri dönüş yapacağını düşündüğümüzden böyle yüksek hedefler koyuldu."

-"Turizm rekor yıllar yaşayarak büyüyecek"

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe ülkemizde turizm her geçen gün büyüyecek. Ben birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum. Cari açığa, ekonomiye, istihdama katkısı malum. 54 sektöre iş veren bir sektörden bahsediyoruz. Çok önemli bir sektör. Stratejik bir sektör. Hem sivil toplum örgütleri hem de bu mesleği yapan meslektaşlarımız gerçekten çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. İnşallah bütün hedefleri başaracağız." diye konuştu.

