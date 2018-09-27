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Turizmde yapay zeka dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:22 | Son Güncelleme

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ilk kez Tech Zone bölümü oluşturularak turizmde yapay zeka ve çevrimiçi uygulamalar sergilendi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ilk kez Tech Zone bölümü oluşturularak turizmde yapay zeka ve çevrimiçi uygulamalara yer verildi.

Uluslararası IFTM Top Resa Turizm ve Seyahat Fuarı 40. kez Paris Port Des Versailles Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Endonezya'nın "Onur Konuğu" ülke seçildiği fuarda bu yıl ilk kez Tech Zone adıyla bir alan oluşturularak, yapay zeka ve çevrimiçi uygulamaların turizm sektörüne getirdiği yenilikler sergilendi.

"Yapay zeka seyahatin hizmetinde" sloganıyla oluşturulan ve fuar alanının önemli bir bölümünü kapsayan teknoloji alanında, turizm sektörünün karar alıcıları, kanaat önderleri ve dijital dünyanın turizm sektörüne getirdiği yeniliklere yer verildi.

Fuarın organizatörü Reed Expositions France'ın Turizm Bölümü Direktörü Frederic Lorin, fuarın 40 yıl önce kişisel amaçlı turizmi hedef aldığını, son yıllarda sektörde çeşitlilik yaşandığını, iş ve grup seyahatlerinin, toplantılar, teşvik gezileri, kongreler ve sergiler gibi turizm biçimlerinin ön plana çıktığını belirtti.

- Türkiye 21 stantla katıldı

Fuara Türkiye'den, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın da aralarında olduğu 21 ayrı stantla katılım sağlandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin organizasyonuyla fuara katılan kurum ve şirketler, Türkiye'nin turizm potansiyeli ve sektörde ortaya konulan yeniliklerle ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi.

Türkiye standında, 2018 Troya Yılı, Göbeklitepe arkeolojik alanının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesine eklenmesi, turizm yatırımları ve başta hava ulaşımı olmak üzere ulaşım konusundaki yenilikler hakkında bilgi verildi.

Turizmde yapay zeka dönemi

- Fransa'da düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ilk kez Tech Zone bölümü oluşturularak turizmde yapay zeka ve çevrimiçi uygulamalar sergilendi

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40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı
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40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı
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40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı
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40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı
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40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı
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40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı
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40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

40. Uluslararası Paris Turizm ve Seyahat Fuarı
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Fransa IFTM Top Resa Paris Turizm ve Seyahat Fuarı

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