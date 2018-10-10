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TURİZMDE YENİ HEDEF NİTELİKLİ TURİST

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Direkt Turizm Hamlesi' kapsamında, Türkiye'nin gözde turizm merkezleri olan Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum Milas havalimanlarından yurt dışındaki 11 ülkedeki 34 noktaya 67 tarifeli sefer düzenlenerek ülkeye nitelikli turistin gelmesi sağlanacak.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
TÜRK Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Direkt Turizm Hamlesi' kapsamında, Türkiye'nin gözde turizm merkezleri olan Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum Milas havalimanlarından yurt dışındaki 11 ülkedeki 34 noktaya 67 tarifeli sefer düzenlenerek ülkeye nitelikli turistin gelmesi sağlanacak.
Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen 'Direkt Turizm Hamlesi' konulu iş birliği imza törenine Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve diğer ilgililer katıldı. İşbirliği kapsamında Türk Hava Yolları 2019 yılı planlaması çerçevesinde; Antalya Havalimanı'ndan 13 destinasyona 50, Milas- Bodrum Havalimanı'ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı'ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans tarifeli yurt dışı seferi icra etmeyi planlıyor. Bu ülkeler ve sefer sayıları ise İngiltere (8), Almanya (14), Rusya (14), Azerbaycan (7), Suudi Arabistan (3), Kuveyt (4), Ürdün (4), Ukrayna (1), Cezayir (3), İsrail (5), Lübnan (4) olarak açıklandı.

NİTELİKLİ TURİST TARİFELİ VE BUSİNESS CLASS İSTİYOR
Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Turizm açısından bizde en önemli konu nitelikli turist. Maalesef bizde tatil denildiği zaman dünya genelinde charter destinasyonları geliyor. Ağırlıklı olarak charter seferlerinin yapıldığı turizm bölgeleriyle ünlenmiş durumdayız. Nitelikli turist öncelikli olarak tarifeli seferlerle ve Business Classla gitmek istiyor. Ben burada özellikle başta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 2019 Nisan ayı itibariyle 13 hatta 67 frekansta Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarına önümüzdeki sezondan itibaren Türk Hava Yolları bussines uçuşları başlıyor. 5 yıl içinde 67 olan frekans sayımız 143'e çıkacak. Bu sayıyı arttırarak devam edeceğiz. Biz de bu noktada Türk Hava Yolları'na uçtuğu frekanslarda ciddi tanıtım desteği vereceğiz. Çünkü önemli olan bu hatlar açmak değil, bu hatları dolu ve kârlı bir şekilde uçmasını sağlamak. O yüzden biz de Bakanlığımız olarak bu seferlere ciddi tanıtım desteği vereceğiz. İhtiyatlı olarak belirlediğimiz 143 frekans sayısını biz misli ile arttırmak istiyoruz." dedi.

YATIRIMLARA ÜST KURUL KARAR VERECEK
Turizmin gelişmesi için yeni bir çalışma başlattıklarının da altını çizen Bakan Ersoy şunları söyledi:
Bütün sektörün paydaşlarını içine kapsayan çalışmaları başlattığımız bir üst kurulu hayata geçireceğiz. Bu kurulla birlikte sektörün ciddi oyuncuları STK'lıların da yer alacağı bir karar mekanizması yapacağız. Bundan sonra tanıtım ve yatırım programlarının da bu üst kurul tarafından yapılmasını istiyoruz. Yeni ekonomik programla birlikte yatırımların ivme kazanması açısından gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

1 MİLYON YOLCU HEDİYE EDECEĞİZ
Türkiye turizminin gelişmesinde yapılan bu iş birliği hamlesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Hem Türk Hava Yolları ailesi için hem Türkiye turizmi için burada bir kazan kazan olduğunu da yatırımcılarımıza özellikle ifade etmek isterim. Bu turizm hamlesi çok anlamlı ve yerinde. İş birliği kapsamında Milas- Bodrum Havalimanı'ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı'ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans düzenleyeceğiz. Bu bağlamda 950 bin ile 1 milyon yeni yolcu senelik hediye edeceğiz" dedi.

ENFLASYON İLE MÜCADELEDE THY OLARAK BİZ DE VARIZ
THY Yönetim Kurulu Başkanı İker Aycı, bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda THY'nin de yer aldığını, bunun ilgili bir çalışma hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:
Bizim, ülkemizin en önemli hususlarında, ülkemizden ayrı bir konumda pozisyon almamız asla beklenemez. Milli bayrak taşıyıcının olması gereken yerde, olması gereken konumda her zaman durduğuna bugüne kadar nasıl şahit olunduysa, şimdi de öyle olacak. Detayları çalışmamız tamamlanınca kamuoyu ile paylaşırız. Şu anda detaylarını tam olarak bitirmedik ama bizim bir taslağımız var. Hazırlık taslağımızın arkadaşlarımız tarafından çalışmaları yapıldı. Son rötuşlarını yapıp, onu son haline getireceğiz. Bu anlamıyla da THY de buradaki enflasyonla mücadele kapsamında, ülkemizin duruşuna, politikalarına yine hizmet vermeye devam edecektir ama bizim aynı zamanda küresel operasyon yapan, küresel oyuncu tarafımız da var. O tarafımızla bunun çelişmeden, dengeleyerek yönetmek gibi de bir yönetimde incelik göstermemiz gerekiyor. Bunu da altını çizerek, söyleyeyim.

Görüntü Dökümü
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-Bakan Ersoy'un açıklamaları
-THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklamalar
-İş birliği imza töreni
-Detay görüntüler

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