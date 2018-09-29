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Turizme kazandırılacak tarihi evlerin restorasyonu başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

Miras Atölyesi projesi kapsamında doğal güzelliklere sahip olan Şarköy'deki Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallerindeki 52 tarihi ev aslına uygun restore edilecek - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: - "Bugün itibari ile buradaki evlerimizin restorasyonuna başlıyoruz. 52 tane tescilli evi orijinal haline getirerek sahiplerine teslim edeceğiz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Miras Atölyesi I" ve "Miras Atölyesi II" projesi ile doğal güzelliklere sahip olan Şarköy'deki Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallerindeki 52 tarihi evin aslına uygun restore edilecek.

Proje kapsamında Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesinde Miras Atölyesi II projesi içerisinde yer alan binaların yer teslim töreni ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallerindeki belirlenen evlerin restore edileceğini söyledi.

Uçmekdere Mahallesinin çok eski bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Albayrak, "Uçmakdere'nin eski zamanlarını hatırladıkça Miras Atölyesi projesinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Burası hem doğa güzellikleri hem yetişen tarımsal ürünleri hem de tarihi ile son derece önemlidir. Göreve geldiğimde Uçmakdere’nin makus tarihini değiştirme konusunda kararlıydım. Miras Atölyesi projesi ile Uçmakdere'yi Türkiye'nin en güzel eko köyü yapmayı hedefledik." dedi.

Albayrak, tarihi evleri restore ederek turizme kazandıracaklarını belirterek, "Gaziköy, Hoşköy, Mürefte, Kirazlı, Çınarlı gibi mahallelerimizde de aynı çalışmayı yapacağız. Önemli olan projeyi Uçmakderelilerin benimsemesidir. Bu bölge sit alanı olduğu için çivi çakmak dahi uzun bir yoldan geçiyor. Bugün itibari ile buradaki evlerimizin restorasyonuna başlıyoruz. 52 tane tescilli evi orijinal haline getirerek sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projelerin kırsal turizmi geliştirme noktasında önemine değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'ın vizyonlarından biri de turizm. Türkiye'de iki denizle de komşu olan sayılı şehirlerden biriyiz. Tekirdağ'da nereye elinizi atsanız tarih çıkar. Bu bölgede bağcılık turizmin en güzel örnekleri var. Ben gelecek sürecin çok iyi olacağına inanıyorum. Ben bu projenin Şarköy ve Uçmakdere'ye hayırlı olmasını diliyorum. Biz sonuna kadar bu bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için çalışacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Miras atölyesi Restore Tekirdağ Uçmekdere

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