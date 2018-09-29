Turizme kazandırılacak tarihi evlerin restorasyonu başlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Miras Atölyesi I" ve "Miras Atölyesi II" projesi ile doğal güzelliklere sahip olan Şarköy'deki Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallerindeki 52 tarihi evin aslına uygun restore edilecek.

Proje kapsamında Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesinde Miras Atölyesi II projesi içerisinde yer alan binaların yer teslim töreni ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallerindeki belirlenen evlerin restore edileceğini söyledi.

Uçmekdere Mahallesinin çok eski bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Albayrak, "Uçmakdere'nin eski zamanlarını hatırladıkça Miras Atölyesi projesinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Burası hem doğa güzellikleri hem yetişen tarımsal ürünleri hem de tarihi ile son derece önemlidir. Göreve geldiğimde Uçmakdere’nin makus tarihini değiştirme konusunda kararlıydım. Miras Atölyesi projesi ile Uçmakdere'yi Türkiye'nin en güzel eko köyü yapmayı hedefledik." dedi.