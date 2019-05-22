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Turizme milletvekillerinden katkı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek: - "Kültür ve turizm açısından Türkiye'nin 2023 hedeflerine ve 70 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmalara parlamenterler olarak elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışacağız"

MELTEM ÖZTÜRK - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Türkiye'nin, kültür ve turizm açısından 2023 hedeflerine, 70 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının yapacağı çalışmalara milletvekilleri olarak ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını bildirdi.

Akyürek, komisyonda geçen hafta kabul edilen ve Genel Kurulda bu hafta yasalaşması beklenen Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapan kanun teklifi hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Turizmi "bacasız sanayi" olarak nitelendiren Akyürek, turizmin çok önemli bir sektör olduğuna işaret etti. Bazı ülkelerin, sadece turizm geliriyle gayri safi milli hasılasını çok yükseğe çıkardığını, cari açığını kapattığını belirten Akyürek, Türkiye'nin son yıllarda turizmden daha fazla pay almaya başladığını söyledi.

Akyürek, Türkiye'nin hedefinin 2023 yılında 73 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm geliri olduğunu anımsatarak, bunun için mevzuatta bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirdi. Akyürek, bu çerçevede konunun uzmanları, tarafları ve turizm sektör temsilcilerinin bir süreç başlattığını, sürecin ilk meyvesi olan Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik paketinin Meclis gündemine geldiğini anlattı.

Teklifle, turizm alanlarının ve tesislerinin sınıflandırılmasının kolaylaştırılması, hızlandırılmasının amaçlandığını ifade eden Akyürek, "Turizm gelişim alanları ve turizm alanlarında yapılabilecek Hazine mülkiyetinde olan yatırım bölgelerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabakatla, Kültür ve Turizm Bakanlığına devri konusunda çok önemli bir madde getirildi. Turizm gelişim alanı ve turistik tesis kurulabilme alanlarının Hazine mülkiyetinde olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmek istenen yerlerin tahsisi konusunda çok ciddi bir düzenleme getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iki ay içinde olumsuz görüş vermezse, Hazine'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığında oradan da Kültür ve Turizm Bakanlığına bu araziler geçecek. Böylece yeni turizm tesislerinin yolu açılmış olacak. Milli servet, imkanlar daha hızlı şekilde değerlendirilmiş olacak. " diye konuştu.

Turizm tesislerinin istihdam alanı olduğuna dikkati çeken Akyürek, turistik tesislerden binlerce kişinin ekmek, aş, istihdam imkanına kavuştuğunu anlattı. Teklifle, tesislerde çalışan personelin ikametleriyle ilgili bir düzenleme de yapıldığını, turizm alanının biraz dışında, çok uzak olmayan bir alanda personel lojmanı tahsisi yapılacağını vurgulayan Akyürek, turizm tesislerinde çalışan, hizmet üretenlerin konaklama sorununa da böylece önemli bir çözüm getirilmiş olacağını vurguladı.

Akyürek, teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığının, Orman Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan konaklamaya uygun, turizme açılabilecek olan kamu tesislerinin tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini, böylece işletmelerin tek elden yönetileceğini, Türk turizmine turistik amaçlı kullanılabilecek konaklama tesislerinin kazandırılacağını bildirdi. Akyürek, bu düzenlemenin mevcut tesislerle ilgili olduğunu ifade etti.

Türk denizciliğini ilgilendiren önemli bir düzenleme de yapıldığına dikkati çeken Akyürek, "Bugüne kadar Türk karasularında yabancı bayraklı yat sahipleri, ticari faaliyet yapabiliyordu. Getirilen düzenlemeyle Türk karasularında sadece Türk bayraklı yat sahiplerinin ticari faaliyet yapabilmesinin yolu açıldı. Bundan sonra Türk karasularında Türk bayraklı yatlar ticari faaliyet yapabilecek. Yabancı bayraklı yatlara, Türk karasularında ticaret yapabilme imkanı ortadan kaldırılacak. Böylece deniz ticaretinde yeni bir süreç yaşanacak." dedi.

- Dalışlara ilişkin düzenleme

Akyürek, teklifle, sportif veya turizm amaçlı sualtı turizmiyle ilgili düzenleme getirildiğini, Milli Savunma Bakanlığının da onayıyla tabiat varlığı olan batıklar, deniz altında dalgıçların ilgisini çekecek tabiat varlığı bölgelerde denizaltı turizmiyle ilgili düzenleme yapıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu alanda faaliyet yapmasının yolunun açıldığını söyledi.

Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teklifle, turizm gelişim alanlarında ve turistik tesis alanlarında, turizm bölgelerinde o bölgeye hitap eden altyapı yatırımlarının, bugüne kadar yapılmaması durumunda bunların bir an önce çözülmesi noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığının bu altyapı yatırımlarını yapabilmesi ya da yaptırabilmesinin yolu açılmış oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu bölgelerle ilgili altyapı yatırımlarına yönelik olarak belediyelere, değişik kuruluşlara destek veriyordu ancak hızlı sonuç alınamıyordu. Şimdi bunları yapabilmesinin yolunu kendi üzerine almış oldu. Kültür ve turizm açısından Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, 70 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşabilmesi için bakanlık tarafından yapılacak çalışmalara TBMM üyeleri, parlamenterler olarak bizler de elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışacağız. Bu teklif de bu amaca yöneliktir."

Turizmin sürekli üzerinde çalışılması gereken, bir süreci ifade eden olgu olduğunu belirten Akyürek, dünya turizminde bazı ülkelerin kapasitelerini çok zorladığını, artık turist kabul etmemeye başladığını söyledi.

Tahir Akyürek, Türkiye'nin dünya turizminden aldığı payı daha yukarı çekmesi gerektiğini, Meclis olarak bunun kanuni altyapısını hazırladıklarını kaydetti. Akyürek, teklifin Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 turizm hedeflerine ulaşabilmesi için daha rahat çalışmasını sağlayacak bazı düzenlemeler içerdiğini sözlerine ekledi.

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Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Aky imar TBMM Bayındırlık Turizmi Teşvik Kanunu

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