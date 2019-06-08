"Turizmi 81 il ve 12 aya yaymak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim en ana hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak." dedi

Kentteki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda konuşan Ersoy, Kastamonu'yla ilgili projeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi.

Turizmi tüm yıla yaymak istediklerini vurgulayan Ersoy, "Bizim en ana hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak. Kastamonu, çok şanslı ve potansiyeli olan bir şehir ama maalesef potansiyelini kullanma konusunda oldukça zayıf kalmış. Biz de bu eksiklikleri gidereceğiz." diye konuştu.

Ilgaz Dağı ile ilgili çalışmaları olacağını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Kış turizmi için Ilgaz Dağı'yla ilgili düzenlemelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kışa yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ilgaz Dağı, Yurdum Tepesi'yle ilgili yoğun çalışmamız var. Sosyal tesislerle ilgili bazı eksikliklerimiz var. Bakanlığımızın da desteğiyle eksiklikleri gidererek, bu kış faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin en önemli kanyonlarından biri Valla Kanyonu ile Pınarbaşı Ilıca Şelalesi'nin yolları var. İki tane yolumuz kaldı, onu da bu seneki kapsam dahiline alacağız. İnşallah hızlı bir şekilde Kastamonu'nun turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız. Ziyaretçi sayısına baktığımızda 2018'de, 2017'ye göre 70 bin kişilik bir artış olmuş. Bu artışı sürdürmeyi düşünüyoruz."