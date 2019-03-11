Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "70 milyon turist gibi yeni bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşmak için de geleneksel turizm alanları dışında tüm Türkiye'yi kapsayan, turizmi 81 ile yayan çalışmalar yapmamız gerekiyor." dedi.

Ersoy, Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi ile İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi'nin açılış töreninde, eserlerin sadece kente değil tüm Türkiye'ye kazandırıldığını belirtti.

İspendere'nin, sadece sağlık değil turizm çeşitliliği açısından da önemli olduğuna değinen Bakan Ersoy, "Biz yeni dönemde turizm hedeflerini büyüttük. 70 milyon turist gibi yeni bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşmak için de geleneksel turizm alanları dışında tüm Türkiye'yi kapsayan, turizmi 81 ile yayan çalışmalar yapmamız gerekiyor. Potansiyeli olan her yerin turizmden pay alması gerekiyor ki biz bu rakamları yakalayalım ve geçelim." diye konuştu.

Ersoy, bir ilin tek başına tanıtımının çok faydalı olmadığını anlatarak, turizm potansiyeli olan komşu illerle birleştirilip bir paket halinde tanıtımın daha faydalı sonuç vereceğini kaydetti.