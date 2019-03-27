Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon olan turist hedefini 70 milyona getirdik. Bu sayıları başarabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz." dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde incelemelerde bulunan Ersoy, Cumhur İttifakı'nın Yeni Mahalle'deki seçim bürosu önünde vatandaşlara hitap etti.

Didim'in sayfiye kenti olarak kaldığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'de turizm hedeflerini çok ciddi şekilde yükselttik. 50 milyon olan turist hedefini 70 milyona getirdik. Bu sayıları başarabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Bölgenin en eski turizm noktalarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, Didim'in bundan sonraki geleceğiyle ilgili planlarını değiştirmenin gerekli olduğunu belirtti.

Didim ile ilgili hazırladıkları projelerin hepsinin netleştiğini ve yıl sonuna kadar açıklayacaklarını anımsatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yatırım ihalelerine de çıkacağız. Öncelikli hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Ondan sonra nitelikli turistle birlikte 12 ay boyunca Didim'e gelen turistin merkeze inmesini sağlamak. Bizim derdimiz konaklama tesislerinde turisti hapsetmek değil. Turisti konaklama tesisinin dışına çıkarıp merkezde sizleri de kazandıracak şekilde bütün Didim halkının paydaşı olacak projeleri belediye başkanlarınızla birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Mümin Başkanımın projelerini izledim. Onlara birkaç ilave de biz getireceğiz ve bunlarla çok rahat bir şekilde hem turizmi 12 aya kazandırmış olacağız hem de açıkçası şehre inmesini sağlayacağız."