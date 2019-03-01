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"Turizmi büyükelçiler ile dünyaya açıp marka haline getirmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Doğu Anadolu'nun müthiş bir tarihi ve kültürel geçmişi var, gastronomisi oldukça güçlü. Dolayısıyla bölgelerimizde 12 ay boyunca yapılabilecek turizm faaliyetlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kayağın İpek Yolu Projesi de bu anlamda geliştirilmiş bir proje" - "Büyükelçiler ile Kars ve Erzurum'da çeşitli aktiviteler gerçekleştireceğiz. Onlara buradaki kayak ve kış turizmi potansiyelini göstereceğiz. Büyükelçilerimizin bizim adımıza iyi niyet elçisi olarak görev yapmalarını istiyoruz. Ve onlar vasıtasıyla iş birlikleri geliştirerek bölgelerimizi tüm dünyaya açmak ve turizmi marka haline getirmek istiyoruz"

CÜNEYT ÇELİK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayağın İpek Yolu Projesi kapsamında Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçilerin Kars ve Erzurum'a davet edildiğini belirterek, "Büyükelçilerimizin bizim adımıza iyi niyet elçisi olarak görev yapmalarını istiyoruz. Ve onlar vasıtasıyla iş birlikleri geliştirerek bölgelerimizi tüm dünyaya açmak ve turizmi marka haline getirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçiler, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde "Kayağın İpek Yolu Projesi" kapsamında kar raftingi etkinliğine katıldı.

Bölge illerinin tanıtımının sağlanması ve turizmin 12 aya yayılması hedeflenen proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelerek etkinliklere katıldı.

Bakan Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine geçtiğini söyledi.

Bu kurumların çalışmaları hakkında bilgi veren Varank, "Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin en önemli görevleri, bölgelerin, illerin potansiyelleri ile fırsat pencerelerini değerlendirip o bölgede yapılabilecek en verimli ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve ona göre programları belirlemek." dedi.

Varank, Doğu Anadolu Bölgesi'nin de turizm çalışmalarını ele aldıklarını anlatarak, "Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu bölgelerin turizm master programlarını bitirmek üzereyiz. Bu turizm master programı çerçevesinde bölgenin turizm potansiyelini daha çok açığa çıkartmak için bölgesel yönetim ofisleri oluşturduk. Bu ofislerin amacı Kars-Erzurum-Erzincan gibi şehirlerde sadece kış turizmiyle yetinmeyip bölgede yapılabilecek turizm faaliyetlerini de açığa çıkartmak." diye konuştu.

- "Bölgedeki turizm faaliyetlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Bölgede turizmi 12 aya yaymak istediklerini ifade eden Varank, "Doğu Anadolu'nun müthiş bir tarihi ve kültürel geçmişi var, gastronomisi oldukça güçlü. Dolayısıyla bölgelerimizde 12 ay boyunca yapılabilecek turizm faaliyetlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kayağın İpek Yolu Projesi de bu anlamda geliştirilmiş bir proje. İpek Yolu markasını özellikle kullanmak istiyoruz çünkü meşhur bir marka." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Kayağın İpek Yolu Projesi ile Türkiye'de görev yapan büyükelçileri Kars ve Erzurum'a davet ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyükelçiler ile Kars ve Erzurum'da çeşitli aktiviteler gerçekleştireceğiz. Onlara buradaki kayak ve kış turizmi potansiyelini göstereceğiz. Büyükelçilerimizin bizim adımıza iyi niyet elçisi olarak görev yapmalarını istiyoruz. Ve onlar vasıtasıyla iş birlikleri geliştirerek bölgelerimizi tüm dünyaya açmak ve turizmi marka haline getirmek istiyoruz."

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Kars Kayağın İpek Yolu Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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