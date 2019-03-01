"Turizmi büyükelçiler ile dünyaya açıp marka haline getirmek istiyoruz"

CÜNEYT ÇELİK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayağın İpek Yolu Projesi kapsamında Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçilerin Kars ve Erzurum'a davet edildiğini belirterek, "Büyükelçilerimizin bizim adımıza iyi niyet elçisi olarak görev yapmalarını istiyoruz. Ve onlar vasıtasıyla iş birlikleri geliştirerek bölgelerimizi tüm dünyaya açmak ve turizmi marka haline getirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçiler, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde "Kayağın İpek Yolu Projesi" kapsamında kar raftingi etkinliğine katıldı.

Bölge illerinin tanıtımının sağlanması ve turizmin 12 aya yayılması hedeflenen proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelerek etkinliklere katıldı.

Bakan Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine geçtiğini söyledi.

Bu kurumların çalışmaları hakkında bilgi veren Varank, "Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin en önemli görevleri, bölgelerin, illerin potansiyelleri ile fırsat pencerelerini değerlendirip o bölgede yapılabilecek en verimli ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve ona göre programları belirlemek." dedi.