"Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak istiyoruz"

Karaloğlu, Antalya'nın 650 kilometrelik sahil bandı, 200 mavi bayraklı plajı, muhteşem koyları, 400'e yakın antik şehir ve antik tiyatrosu, doğası ve iklimi ile eşsiz bir şehir ve destinasyon olduğunu vurgulayarak, şehrin dört bir yanında 5 yıldızlı oteller bulunduğunu ve bu otellerde de kongre ve konferans salonlarının olduğunu ifade etti.

Antalya’da 210 bin koltuk oturma kapasitesi olan muhteşem salonların olduğunu aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya çok önemli uluslararası kongreleri ve konferansları başarı ile yapmış, bu konuda kendini ispat etmiş bir destinasyondur. Antalya'nın muhteşem bir turizm altyapısı var. Antalya'da turizmi çeşitlendirerek sezonu uzatmak istiyoruz. Elimizdeki en önemli enstrüman ise kongre ve konferans turizmi. Antalya olarak, kongre ve konferans turizmini çok önemsiyoruz. Bu konuda çok yoğun çalışma içerisindeyiz. Antalya'da kongre ve konferans yaptığınızda, sadece otel ya da toplantı yapılan salonda kapalı kalmazsınız. Her otelin bitişiğinde golf oynama şansınız var. Hemen otele 20-25 kilometre mesafede dünyanın en önemli arkeoloji merkezlerinden Perge ve Aspendos gibi antik şehirleri ve hala içerisinde gösteri yapılabilecek antik tiyatroları görme, gezme şansınız var. Akdeniz'in iyi lezzetlerini tatma şansınızın olduğunu ve çok önemli bir gastronomiye sahip olduğumuzu da ifade etmek isterim. Antalya sadece toplantı için gelinen bir destinasyon olmanın ötesinde, çok farklı etkinlikleri aynı anda yapabileceğiniz bir destinasyon. Şehrimizin huzur, barış ve kardeşlik ortamını muhafaza ederek turizmi geliştirmek, çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak istiyoruz."