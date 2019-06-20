Turizmin başkenti Antalya yangın sezonuna hazır

Maviyle yeşilin bütünleştiği Antalya'da kentin doğal güzelliklerinin bozulmaması amacıyla 24 saat görev yapan orman bölge müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter, 180 kara aracı ve 1500 kişi ile orman yangınlarıyla mücadele edecek.

Türk turizminin başkenti Antalya, doğal güzelliklerinin yanı sıra önemli bir orman potansiyeline de sahip. Kentin, yaklaşık 1 milyon 148 bin hektar ile yüz ölçümünün yüzde 56'sı ormanlık alanlardan oluşuyor. Bu ormanların yüze 70'i kızılçam ormanlarıyla kaplı.

Yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu muhteşem koylarıyla dünyadaki birçok turizm kentinin önüne geçen Antalya'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentin bu doğal güzelliklerinin alevlere teslim olmaması için 24 saat teyakkuz halinde bulunuyor.

Ekipler, yanan ormanlık alanların yeniden hayat bulması için fidan dikiminin yanı sıra karadan ve havadan tohumlama çalışması da yürütüyor.

Kentteki ormanlık alanlar ile daha önce büyük yangınlar nedeniyle kül olduktan sonra ekiplerin çalışması sonucu yeniden yeşillendirilen Manavgat Taşağıl bölgesi ile Adrasan-Olimpos'u havadan inceleyen Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın sezonuna girdiklerini söyledi.