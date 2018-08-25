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"Turizmin başkenti"nde bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Antalya'da sahillerdeki yoğunluk devam ediyor - Otellerde boş yer bulamayan veya turistik tesislerde kalmaya bütçeleri uygun olmayan bazı tatilciler deniz kenarındaki yeşil alanlarda kurdukları çadırlarda konakladı

"Turizmin başkenti" Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Yurt dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli turist akınına da uğrayan Antalya'da, tatilciler özellikle Konyaaltı Plajı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyen turistler, plajları doldurdu. Hafta sonu tatili olması nedeniyle kentte yaşayanların da denize girmek için gelmesiyle sahillerde yoğunluk arttı.

Plaj şemsiyelerinin altında yatarak güneşten korunmaya çalışanlar, sık sık kendilerine Akdeniz'in sularına bırakarak yüzdü.

- Bayram tatilini çadırda geçirdiler

Otellerde boş yer bulamayan veya turistik tesislerde kalmaya bütçeleri yetmeyen bazı tatilciler ise bayram tatilini çadırda geçirdi.

Konyaaltı sahil şeridindeki yeşil alanlara çadır kuranlar, sıcaklığın yükseldiği öğlen saatlerinde ağaç gölgelerindeki çadırlarda uyurken, öğleden sonra ise denize girerek serinledi.

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