"Turizmin gelişmesi için pazar çalışmaları yapılmalı"

2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 46.1 milyon kişi ile rekor kırarak 2017 yılına göre yüzde 21.4 oranında artış gösterdi. Verilere göre, 2023 stratejisi kapsamında belirlenen 63 milyon ziyaretçi hedefi için önemli bir gelişme kaydedildiğini belirten, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, "Türkiye'nin 2023 stratejileri kapsamında 63 milyon turist ve 86 milyar dolar gelir gibi hedeflerine ulaşabilmesi için bu zamana kadar attığı olumlu adımların devam ettirilmesi gerekmektedir. Turizm için hayati derecede önemli olan havalimanları sayısının ve kapasitesinin artırılmış olması ve turizm yatırımları için verilen teşvikler gerekli alt yapının oluşmasında yapılmış iyi hamlelerdir. Turizm endüstrisi adına devlet desteği ve bakanlığın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü tanıtım stratejileri, atılan diğer olumlu adımlardandır" diye konuştu.

İSTANBUL, (DHA)- Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının rekor kırdığını hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Kızıldemir, turizmin gelişmesi için turizm çeşitlerine göre ayrı ayrı pazar çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE, ASYA ÜLKELERİNDEKİ TURİZM PAZARINA YOĞUNLAŞMALI"

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kızıldemir, Türkiye turizminin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda fayda sağlayacak stratejiler arasında, Asya ülkelerindeki turizm pazarına yoğunlaşmak olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir turizm kapsamında çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çeken Kızıldemir, "Her destinasyon için makro ve mikro planlar belirlenmeli, destinasyonların taşıma kapasiteleri hesaplanmalı ki mevcut olan doğal kaynaklarımızın zarar görmesi engellenerek uzun yıllar turistlere ev sahipliği yapabilmemizi sağlasın. Ayrıca Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok fazla turizm çeşidine olanak sağlaması sürdürülebilir turizm kapsamında önemlidir. Sağlık turizmi, gastronomi turizmi, kış turizmi, kültür turizmi gibi turizm çeşitlerine göre ayrı ayrı pazar çalışmaları yapmak turizm gelirlerini artırmaya yönelik bir hamle olacaktır” ifadelerini kullandı.

2018 yılı turizm giderinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 düşerek 4,89 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Kızıldemir, "2012 yılından itibaren turizm giderlerinin ilk defa 5 milyar doların altına düştüğü görülmektedir. Bu da vatandaşlarımızın 2018 yılında paralarını yurt dışı ziyaretlerine daha az harcama ayırdığı anlamına gelmektedir" dedi.

"Turizmin konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek gibi birçok alt sektörle bağlantısının olması aslında Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) doğrudan katkılarının yanı sıra dolaylı olarak da çok fazla katkısı vardır" diyen Kızıldemir, “Turizmin Türkiye için önemli bir endüstri haline geldiği elde edilen gelir, yarattığı istihdam gibi ekonomik göstergeler vasıtasıyla anlaşılmaktadır” diye konuştu.

