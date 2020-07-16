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  4. Turizmin gözde kentinde şaşırtan anlar! Sokağın ortasında böyle ilerlediler

Turizmin gözde kentinde şaşırtan anlar! Sokağın ortasında böyle ilerlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi'nde cep telefonuyla sokak ortasında ilerleyen yılanlar görüntülendi. Saniye saniye kayda alınan anlarda yılanların dansı görenleri şaşkına çevirdi.

Bitez Mahallesi’nde otomobille seyir halindeki vatandaşlar, yol üzerinde 2 yetişkin karayılana rastladı. Yoldan gelip geçen araçlara aldırmayan yılanlar, dansına devam etti. Bir süre yılanların bu anlarını kayıt altına alan vatandaşlar, daha sonra yollarına devam etti. Yılanların dansını sosyal medyada paylaşan vatandaşın gönderisi büyük ilgi çekti.

Uzmanlar, yılanların dansının nadir görüldüğünü, kırbaçyılanıgillerden olan karayılanların Bodrum Yarımadası'nda oldukça sık rastlanıldığını, zehirsiz olan bu türün tarım alanlarındaki fare ve sıçanlarla beslendiği için çiftçi dostu olarak tanımlandığını ve öldürülmemesi gerektiğini dile getirdiler. (İHA)

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