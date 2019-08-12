Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nda süslenen koçun altın bilezikle nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor.

Öğretmen Ümit Köse, nişanlısı jeofizik mühendisi Gizem Özbek'in Konacık Mahallesi'nde yaşadığı eve kurbanlık koç getirdi. Kurban Bayramı'na özgü olan ve uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, özenle süslenen ve boynuna bilezik bağlanan koç, gelin adayına hediye edildi.

Köse'nin dedesi 80 yaşındaki Mehmet Köse, AA muhabirine, bu tür gelenekleri yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Damat adayının annesi Perihan Köse, çocukluğundan bu yana sürdürülen geleneği oğluna da yapmanın heyecanı içinde olduğunu dile getirdi.

Ümit Köse de gelenek ve göreneklerine bağlı bir aile olduklarını belirterek, "Bodrum'un uzun yıllardır sürdürülen geleneğine biz de katıldık."dedi.

Gizem Özbek ise nişanlısının yaptığı sürprizle heyecanlandığını belirtti.

Ellerinden geldikçe bu tür gelenekleri yerine getirmeyi istediklerini anlatan Özbek, "Nişanlımı ve ailesini görünce çok mutlu oldum. Kendimi şanslı hissettim." diye konuştu.

