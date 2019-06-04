MELTEM YILMAZ - Sümela Manastırı, 4 yıldır süren restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından konuklarını ağırlamaya başladı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu Sümela Manastırı, içerisindeki birinci avluya kadar olan ilk bölümü ile 25 Mayıs Cumartesi günü ziyarete açılmasının ardından ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Manastır, bahara özgü manzarasının yanı sıra tarih, doğa ve kültürü bir arada yaşamak isteyenlere eşsiz güzellikler sunuyor.

Yöreye gelen turistler, alternatif olarak seyir terasları ile hem Sümela Manastırı'nı kuş bakışı görebiliyor hem de Aya Varvara Manastırı'nı gezerken Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor.

Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ile tereyağı gibi yöresel lezzetleri tatma fırsatı da buluyor.

Konaklamanın yanında trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de sunan Sümela, her dönem olduğu gibi Ramazan Bayramı tatilinde de unutulmaz bir tatil imkanı sunacağı gezginlerini bekliyor.