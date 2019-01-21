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Turizmin Güçlü Yarınları için Geleceğini Planlayan Gençler projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Turizmin Güçlü Yarınları için Geleceğini Planlayan Gençler projesi

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKASAT) tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteklediği "Turizmin Güçlü Yarınları için Geleceğini Planlayan Gençler Projesi"nin açılışı yapıldı.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen açılış töreninde konuşan DOKASAT Başkanı Mustafa Yılmaz, projeye katılacak kişilere 3 ay boyunca çeşitli konularda uzmanlar tarafından eğitim verileceğini söyledi.

Yılmaz, sağlık turizmi ve aracılık hizmetleri konusunda panel düzenlediklerini belirterek, "Özellikle 20 ile 35 yaş arasındaki yüz kişiye liderlik, turizm İngilizcesi, diksiyon, doğa, kariyer planlama, sağlık turizmi, toplumda cinsiyet duyarlılığı gibi konularda eğitimler vereceğiz. " dedi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da 2018 yılında Trabzon'da 16 bin 888 turistin sağlık hizmeti aldığını, kamu hastanelerine 1 milyon 212 bin 887 lira ödeme yaptıklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Trabzon'un Karadeniz'in ve turizmin parlayan yıldızı olduğuna işaret ederek, "Trabzon son yıllarda kum, deniz ve güneş üçgeninin dışına çıkarak, artık doğa, kültür ve çeşitli aktivitelerin ortaya çıktığı bir il oldu. Ayrıca deniz turizminden ziyade artık iç turizmde de aktif olarak kendini gösterebileceği bir destinasyon haline gelmiş ve bana göre ülkemizin dördüncü büyük destinasyonu olan önemli bir turizm merkezidir." ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu, 2018 yılında Trabzon'a 575 bin 795 yabancı turistin geldiğine işaret ederek, "2019 yılında hedefimiz en azından 1 milyona çıkıp şehrimizde turistleri ağırlayabilmektir. Bunun için alt yapımız hazır. Geçen yıla oranla yerli turist sayısında bir düşüş yaşandı, bununda sebebi otel fiyatlarının artmasıdır. Ama biz bunun da önüne geçerek, gelen her turisti ağırlamak için gerekli alt yapıyı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Havalimanında ise bu yıl yüzde 30'luk bir artış olduğunu ifade eden Ayvazoğlu, "Bu yıl sadece dış hatlardan 268 bin yolcu gelmiştir. İnşallah 2019 yılında turist sayısını ve uçuşları artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu'nun da sunum yaptığı etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

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Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKASAT) DOKASAT Başkanı Mustafa Yılmaz İl Sağlık Müdürü Hakan Usta Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu Trabzon

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