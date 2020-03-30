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Turizmin kalbinde sessizlik hakim

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'nın ünlü plajları, yürüyüş yolları, cadde ve sokakları kovid-19 tedbirleri nedeniyle bomboş kaldı. Sakinliği hakim olduğu ünlü beldeler böyle görüntülendi...

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde farklı ülkelerden her yıl milyonlarca turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları boş kaldı.

Turistlerin uğrak yeri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Kaleiçi, Kazım Özalp, Güllük ve Işıklar caddelerinde sakinlik yaşandı. Piknik ve mesire alanları, park ve bahçelerin de boş olduğu görüldü.

Güvenlik güçleri, çift taraflı girişe kapatılan Konyaaltı ve Lara plajlarında yüzmeye çalışan az sayıda kişiyi uyardı.

MUĞLA

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de insanların yoğun olduğu Belediye Parkı, Cumhuriyet, Sınırsızlık ve Kurşunlu Camisi meydanlarında sakinlik hakim oldu. Özellikle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların, kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.

Marmaris ilçesinde de vatandaşların haftanın ilk gününde evlerinden çıkmadığı görüldü. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yollarının da sakin olduğu görüldü.

Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti.

Fethiye'nin tarihi Paspatur Çarşısı, Beşkaza Meydanı, Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yolları, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da boş kaldı.

Bodrum ilçesinde de plajların boş kaldığı görüldü. Özellikle güneşli günlerde yoğunluk yaşanan Paşatarlası, Kumbahçe kumsallarında da sakinlik gözlendi. İlçe merkezine gelen çevre yolunda araç trafiği oluşmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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