Turizmin Küçük Esnafı Olan Tekneciler Can Çekişiyor

Corona virüsünün insanlara ve topluma verdiği zarar kadar, pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler de bazı sektörleri ekonomik anlamda durma noktasına getirdi.
Gaziantep’te Yavuzeli ilçesinin Fırat Nehri kıyısında bulunan ve yaklaşık 2 bin 800 yıllık tarihe sahip Rumkale bölgesinde yerli ve yabancı turistlere turlar düzenleyerek geçimini sağlayan tekneciler de salgın nedeniyle alınan kapanma kararlarından olumsuz etkilenen iş kollarından biri.
VOA Türkçe’ye konuşan kaptanlar, tek geçim kaynaklarının teknecilik olduklarını vurgulayarak, bir buçuk yıldır çalışamadıklarından dolayı çok zor günler geçirdiklerini ifade etti. Devletin pandemi desteği adı altında toplamda ödediği 3 bin liranın masraflarını bile karşılamadığını belirten tekne sahipleri ayakta kalmaları için bir an önce gerekli desteğin sağlanması gerektiğini söyledi.
''Tek geçim kaynağım teknecilik''
Rumkale bölgesinin inanç ve kültür turizmi açısından önemine dikkat çeken tekne kaptanı Erdal Kılınç “2020 Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır buraya çok fazla gelen olmuyor. Buradaki teknecilerin birçoğunun tek geçim kaynağı yerli, yabancı turistleri taşıdığımız teknecilik.Mesela benim tek bir yeşil yaprağım, bağım, bahçem yok; tek geçim kaynağım teknecilik. Pandeminin başından bu yana sıkıntıyı çekiyoruz. Sadece geçen yıl bir kere 2-3 ay açıldı daha sonra tekrar kapandı. O günden bu yana seferlerimiz durdu. Başka bir işimiz ya da gelirimiz yok. Devlet pandemi desteği adı altında toplamda 3 bin lira verdi ama o parayla bırakın ailemi geçindirmeyi, vergi, bakım, benim bir yıllık masraflarımın yarısını bile karşılamıyor’’ dedi.
''Hepimizin psikolojisi bozuldu''
Baraj yapılması ile birlikte Rumkale çevresinde bulunan arazi ve köylerinin sular altında kaldığını ifade eden tekne kaptanı Mustafa Kılınç, “Şu teknemizin bulunduğu yer amcamın bahçesiydi. 2000 yılında barajın kapaklarının kapatılmasıyla birlikte 17 köyümüz sular altında kaldı. Bu bölgede her türlü tarım işi yapılabiliyordu. Şu an tek işimiz turizm, teknecilik. Pandemi bir buçuk yıldır küçük esnafı yıprattı. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Teknelerimiz bir yılı aşkın süredir doğru dürüst tura çıkmıyorlar. Geçinmekte zorlanıyoruz ama devletten kayda değer bir destek göremedik. İnsanlar burada dişinden tırnağından kısarak bir tekne almış, hem geçimini sağlayacak hem de turizme katkıda bulunacak. Ama ne işe çıkabiliyoruz ne yardım alabiliyoruz. Şurada 40 tane tekne var. Bunların kaptanlarını topla hepimizin kredi borçları var. Böyle devam ederse ne olacak bilmiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz’’ diye konuştu.
''3 bin lira destek hiçbir masrafımızı karşılamıyor''
Salgın nedeniyle müşteri kapasitelerinin çok düştüğünü belirten tekne kaptanı Beybörek Köşkeroğlu ise, “Ailemizin geçimini bu tekneden sağlıyoruz. Sürekli kapanma açılmalardan dolayı çalışamıyoruz. Kazandığımız para teknelerin bakımına, yakıtına bile yetmiyor. Devlet bize 3 bin lira destek verdi ama bu bizim hiçbir masrafımızı karşılamıyor. Bir an önce turizm işinin açılmasını ve bize yeteri kadar destek ve kredi verilmesini, en azından ayakta durabileceğimiz bir yardım istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.