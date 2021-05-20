Turizmin Küçük Esnafı Olan Tekneciler Can Çekişiyor

Corona virüsünün insanlara ve topluma verdiği zarar kadar, pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler de bazı sektörleri ekonomik anlamda durma noktasına getirdi.

Gaziantep’te Yavuzeli ilçesinin Fırat Nehri kıyısında bulunan ve yaklaşık 2 bin 800 yıllık tarihe sahip Rumkale bölgesinde yerli ve yabancı turistlere turlar düzenleyerek geçimini sağlayan tekneciler de salgın nedeniyle alınan kapanma kararlarından olumsuz etkilenen iş kollarından biri.

VOA Türkçe’ye konuşan kaptanlar, tek geçim kaynaklarının teknecilik olduklarını vurgulayarak, bir buçuk yıldır çalışamadıklarından dolayı çok zor günler geçirdiklerini ifade etti. Devletin pandemi desteği adı altında toplamda ödediği 3 bin liranın masraflarını bile karşılamadığını belirten tekne sahipleri ayakta kalmaları için bir an önce gerekli desteğin sağlanması gerektiğini söyledi.

''Tek geçim kaynağım teknecilik''

Rumkale bölgesinin inanç ve kültür turizmi açısından önemine dikkat çeken tekne kaptanı Erdal Kılınç “2020 Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır buraya çok fazla gelen olmuyor. Buradaki teknecilerin birçoğunun tek geçim kaynağı yerli, yabancı turistleri taşıdığımız teknecilik.Mesela benim tek bir yeşil yaprağım, bağım, bahçem yok; tek geçim kaynağım teknecilik. Pandeminin başından bu yana sıkıntıyı çekiyoruz. Sadece geçen yıl bir kere 2-3 ay açıldı daha sonra tekrar kapandı. O günden bu yana seferlerimiz durdu. Başka bir işimiz ya da gelirimiz yok. Devlet pandemi desteği adı altında toplamda 3 bin lira verdi ama o parayla bırakın ailemi geçindirmeyi, vergi, bakım, benim bir yıllık masraflarımın yarısını bile karşılamıyor’’ dedi.