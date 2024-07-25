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Turizmin Seçil Erzan'ı patladı! WhatsApp grupları kuruldu, şikayetler edildi ama 1 kişi bile tatile gidemedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.07.2024 09:14
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Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıkmasın. Bu kez de ucuza tatil hayali kuranların hevesleri kursaklarında kaldı. Yaptığı oyunlar yüzlerce kişi mağdur eden Selin Çakmak 'turizmin Seçil Erzan'ı' olarak anılmaya başlandı. Söz konusu vurgunda ise 80 milyon ortadan kayboldu.

Turizmin Seçil Erzan'ı patladı! WhatsApp grupları kuruldu, şikayetler edildi ama 1 kişi bile tatile gidemedi

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden çalıştığı bankanın bilgisi dışında yüksek kâr vaadiyle milyonlarca dolar toplayıp geri ödemeyen Seçil Erzan'ın benzeri turizm sektöründe ortaya çıktı. Bir turizm şirketinde çalışan Selin Çakmak, ucuz tatil vaadiyle ve akılalmaz bir yöntemle 400 kişiden 80 milyon TL topladı. Ancak kimse tatile gidemedi.

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800 BİN LİRA DEYİP...

Turizm sektöründe bir şirkette çalışan Selin Çakmak'ın yaklaşık 5 yıl önce kurduğu sistem 'saadet zinciri' mantığıyla işliyordu. Posta'da yer alan habere göre Çakmak, müşterileri arayıp, "Büyük şirketler çalışanlarını tatil çeki vererek ödüllendiriyor. Ancak birçok çalışan tatil hakkını kullanmayıp bu çekleri uygun fiyata bize devrediyor. Siz de bu çekler sayesinde çok lüks yerlerde uygun fiyata tatil yapabilirsiniz" diyordu. Müşteriye tatil çekinin bedelinin 800 bin lira olduğunu belirtip 230 bin liraya satıyordu.

SİSTEM BU YAZ ÇALIŞMADI

Aslında ortada şirketlerin verdiği böyle bir 'tatil çeki' yoktu. Selin Çakmak talepleri alıyor, 'saadet zinciri'ne katılan kişilerin parasıyla yine o zincirde, daha önce rezervasyon yapan kişileri tatile gönderiyordu. Ancak sistem bu yaz tıkandı. Çünkü bazı turizm tesisleri vadeleri kısalttı, bazıları da peşin çalışmaya başladı. Sisteme başvurup örneğin kışın tatil paketini alan kişiler, tatil zamanı gelip tesisi aradığında adlarına böyle bir rezervasyon bulunmadığını öğrendi.

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ŞİRKETİN BİLGİSİ YOK! HEMEN İLİŞİĞİ KESİLDİ

WhatsApp grupları kuran mağdurlar, Selin Çakmak'a ulaştı. Çakmak kaçmadığını, çalıştığı şirketinin mallarının satılarak ödemelerin yapılacağını söyledi. Ancak şirket dün yaptığı açıklamada Selin Çakmak'ın şirketin bilgisi dışında iş yaptığını, ilişiğinin kesildiğini ve hukuki işlem başlattığını duyurdu. 50'den fazla mağdur savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Mağdur sayısının 400'ü aştığı, vurgunun da 80 milyon liradan fazla olduğu belirtiliyor.

TAVSİYE İLE MÜŞTERİ TOPLADI

Selin Çakmak'ın kurduğu sistem ilk yıllarda iyi işleyince müşteri sayısı çok arttı. Bu şekilde tatile gidenler, arkadaşlarına tavsiyede bulundu. Sonunda sistem patladı, yüzlerce kişinin tatil hayali yarım kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm tatil dolandırıcı Seçil Erzan
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