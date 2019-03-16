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Turizmin yeni popüler merkezinde kilometrelerce araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa'nın turizminde son yıllarda önemli bir yer edinen Gölyazı, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Fatih TIKIR- Mehmet İNAN BURSA,(DHA) Bursa'nın turizminde son yıllarda önemli bir yer edinen Gölyazı, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hafta sonları araç girişinin yasak olduğu Gölyazı'nın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler tekne turlarına ve organik ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, adası, doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla son yıllarda Bursa'nın gözde turizm merkezlerinden oldu. Mahallede çekilen dizilerin de etkisiyle giderek popülerleşen Gölyazı'da bahar aylarının gelmesiyle ziyaretçi sayısı kat be kat arttı. Hafta sonları kısıtlı yol imkanları sebebiyle araç girişinin yasak olduğu Gölyazı'ya girmek isteyen ziyaretçiler dakikalarca araç kuyruğu beklemek zorunda kalıyor. Araçlarını Gölyazı girişindeki ücretli otoparklara bırakan ziyaretçiler yaklaşık 15 dakika yürüyerek adaya ulaşabiliyor. Gölyazı'da vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler özellikle tekne turlarına ve organik zeytinyağı, yumurta gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. İLGİ ARTIŞI DİZİLERLE BAŞLADI Gölyazı hakkında bilgiler veren ve ilginin son yıllarda arttığını söyleyen Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, Mahallemize olan ilgi burada çekilen dizilerle artmaya başlamıştı. Gölyazı, ülkemiz için önemli bir turizm merkezidir. Tarihi güzellikleri ve doğasıyla yüksek bir potansiyele sahiptir. Hafta sonu yaşadığımız yoğunluğun yanı sıra son yıllarda hafta içinde de çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Arap turistler de özellikle mahallemize yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yoğunluk karşısında bizde altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmaları tamamladığımızda buraya gelen ziyaretçilerimize daha sağlıklı hizmet vereceğiz. Kalifiye hizmet çalışmalarımız kapsamında Turizm Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Gelen ziyaretçilerimizin en çok tercih ettiği tekne turlarına düzenlemeler yapıldı. Gölyazı'nın yerli halkı yaşanan yoğunluktan oldukça memnunlar, ancak tabi ki bu yoğunluğa alışana kadar bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. İnşallah çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alarak bu anlamda eğitimler alıp gelen misafirlerimize daha sağlıklı hizmetler sunacağız şeklinde konuştu. Öte yandan otopark imkanlarının arttırılarak trafikle ilgili sorunları çözme girişiminde olduklarını belirten Şahin, Mahallemizin girişine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burbak işbirliği ile bir otopark çalışması yaptık. Bu otoparkı daha da genişletmek için girişimler sürüyor dedi. Tekne turlarına standart getirilip daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Turizm Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz ise, Hafta sonlarında çok yoğun oluyoruz ve bu yoğunluk giderek artıyor. Gölyazı yeni yeni keşfedilmeye başlandı. Gölyazı, değerleriyle turizme çok büyük katkılar sağlayabilecek bir merkez şeklinde konuştu.

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