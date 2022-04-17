HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Turizmin Yıldızları' ödüllendirildi

'Turizmin Yıldızları' ödüllendirildi

17.04.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizme katkı sağlayan şehirler ve şehirlerle bütünleşen markalar, Yıldız Ödülleri Gecesi'nde ödüllendirildi. Törenin, tüm geliri turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarılacak.

'Turizmin Yıldızları' ödüllendirildi

Yıl boyunca iç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla Yıldız Ödülleri Gecesi düzenledi.

Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen geceye Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Oktay'ın eşi Margaux Oktay, sanatçılar Oktay Kaynarca, Ziynet Sali, Özcan Deniz, Nilgün Belgün ve Suzan Kardeş'in yanı sıra siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Rotahane Kurucuları Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ise Serkan Çağrı ve Ebru Akel yaptı.

48abed2c3a033bc61d3d0d22778f672b

AMACIMIZ TÜRKLERİN DE TÜRKİYE'Yİ GEZİP KEŞFETMESİ

3,5 yıldır yürütülen turizmde farkındalık projesi Rotahane'nin kurucusu Pervin Ersoy, geceyle ilgili yaptığı açıklamada, "En büyük amacımız Türklerin de Türkiye'yi gezip keşfetmesi. Yurt dışında insanlar kendi ülkelerini köylerine, kasabalarına varana kadar gezip dolaşıyorlar ama Türkiye'de Türkler, ülkelerini istediği kadar gezmiyor. Pandemi dolayısıyla hızımızı kesmemize rağmen 40 şehre ulaştık" dedi.

83078bba7033b7604b808e41cdb2b6ab

2023 YILININ SONUNDA 81 ŞEHRE ULAŞILACAK

Ersoy, "2023 yılının sonlarına doğru 81 şehrimizi de tamamlayacağız. Bu ödül gecesi bir sosyal sorumluluk projesi de içeriyor. Buradan sağlanacak gelirle turizmde okuyan çocuklara burs kolu yaratacağız. Önemli olan kalplere dokunabilmek ve Türkiye'yi daha güzel tanıtabilmek. Bizler çorbaya birer tuz katmaya çalışıyoruz. Çok kapsamlı çekimler yapıyoruz ve büyük bir ekiple gidiyoruz. Gittiğimiz her şehrin yıldızını parlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

d26a2d42630f780aaf7d69fed702e30f

HER ŞEHİR BİR YILDIZ VE PARLATILMAYA İHTİYACI VAR

Rotahane Kurucu Ortağı Bilge Kuru da, ödül gecelerinin geleneksel hale geleceğine dikkat çekerek, "Gezdiğimiz illerin Oscar Ödülleri diyoruz, Yıldız Ödüllerimizi dağıtıyoruz. En iyi gastronomisi olan, turizme en çok katkısı olan şehirlerimizi bu geceyle ödüllendirmeye karar verdik. Bizimle gezen ünlü gezginlerimizle de bir araya gelmeye karar verdik. Bizi yalnız bırakmadılar. Yıldız Ödülleri Gecesi geleneksel hale gelecek. Rotahane ailesi olarak her sene nisan ayında bunu hayata geçireceğiz. Gezdiğimiz tüm illere de yıldızları dağıtıyor olacağız. Her şehir bir yıldızdır ve parlatılmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

21fd0acfee11cdc56a7cacb13bcadc0e

TÜRKİYE'NİN HER ŞEHRİ AYRI BÜYÜLEYİCİ

Geceye katılan isimlerden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, "İç turizme önem veriyorlar ve Pervin Hanım'ın başkanlığında Rotahane çok güzel bir proje. Ben de bir çok şehri gezme mutluluğundayım. Hem iç turizmi kalkındırıp hem de Türkiye tanıtımı yapılıyor. Çok başarılı bir proje. Ben de bunun küçük bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin her şehrini, her köşesini, her toprak parçasını çok seviyorum. Her şehir ayrı büyüleyici ve her şehirde ayrı bir şey keşfediyoruz" dedi. Rotahane ile birlikte Diyarbakır'a gittiğini belirten sanatçı Ziynet Sali de, "Ülkemiz o kadar güzel ki ve Pervin o kadar zor bir şey yapıyor ki… Bunu gönülden yapmayan hiç kimse yapamaz. Çok yorucu ve fedakar bir ekibi var. Ben Türkiyemin her köşesini seviyorum desem çok klişe olacak ama gerçekten öyle. Bizler de konserler için gidiyoruz ve birçok şehrimizi görüyoruz. Her gittiğim şehirden, kasabadan çok etkilenerek dönüyorum" ifadelerini kullandı.

06ad56d40a113859a51d139191b636bb

GAZİANTEP'TEN EDİRNE'YE ÖDÜLLER DAĞITILDI

Tüm gelirinin turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarıldığı törende ödüle layık görülen şehirler ise şöyle:

Kastamonu - Yılın Eko-Turizm Şehri

Gaziantep - Yılın Gastronomi Şehri

Balıkesir - Yılın Keyifli Yaşam Şehri

Kahramanmaraş - Yılın Yenilikçi Turizm Şehri

Edirne - Yılın Festival Şehri

Afyon - Yılın Parlayan Yıldız Şehri

Çankırı - Yılın Sağlık Turizmi Şehri

Çanakkale - Yılın Müze Şehri

İllerle bütünleşen markalar ödülüne layık görülenler ise şöyle:

Edirne - Pereja

Gaziantep - Sanko

Karabük - LC Waikiki

Geceye sponsor olan Four Seasons, The BO Viera ve DenizBank; Rotohane'yi destekleyen markalar, Arzum Okka, Parla Fine Jewellry, Lavin Event, Click34'e de gece de plaket verildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırtınayla gelen feci ölüm! O anlar kameraya yansıdıFırtınayla gelen feci ölüm! O anlar kameraya yansıdı
AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'
Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştıArtı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.