ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlaması sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendiren Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Karşılıklı güvensizlik kaynaklı zehirli bir ilişki var. İkili ilişkiler en kötü, en zor noktada. Buradan hızlı şekilde çıkılacağını zannetmiyorum. Bu, mucizevi gelişme olur” dedi.

Biden’ın 24 Nisan günkü açıklamasında “soykırım” ifadesini kullanmasıyla birlikte bunun uluslararası arenada Türkiye açısından ne tür hukuki sonuçları olabileceği de tartışılmaya başlandı. Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi uzmanı da olan Kalaycıoğlu, hukuki sonuçların ne olabileceği konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) İsviçre

