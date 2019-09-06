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Türk-ABD Ortak Kara Devriyesi 8 Eylül’de Başlıyor

06.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve ABD askerlerinin Suriye’de kara devriyesine 8 Eylül’de başlayacağını söyledi

Türk-ABD Ortak Kara Devriyesi 8 Eylül’de Başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve ABD askerlerinin Suriye’de kara devriyesine 8 Eylül’de başlayacağını söyledi.

Malatya’daki 2’nci Ordu Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Hulusi Akar, Suriye sınır güvenliğinden sorumlu komutanlarla bir araya geldi.

ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda Birleşik Müşterek Hareket Merkezi’nin Akçakale’de faaliyete geçtiğini hatırlatan Akar, mutabakat çerçevesinde belirlenen faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını beklediklerini ve bu konuda ilerlemeyi arzu ettiklerini kaydetti.

ABD’den verdikleri sözleri tutmalarını beklediklerini söyleyen Hulusi Akar, Türkiye’nin gecikmeye tahammülü olmadığını da bir kez daha yineledi.

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