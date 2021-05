Türk Adını Fransa’da Değiştirdiği İçin Ölüm Tehditleri Alıyor

İlk başta çok iyiydi her şey. Fransız televizyonlarına bakıyorduk, eğlence programları, filmleri Fransızca’ydı. Etrafımızla ilgiliydik. Ama ailem yavaş yavaş, uydu antenlerinin de gelmesiyle, Fransa'dan koptu. Tümüyle Türkiye'nin gündemini izlemeye başladı. Evimiz küçük bir Türkiye'ye döndü. Ailem, Türkiye'de olup bitenleri, Fransa'dan daha iyi biliyordu. Küçük bir kız olarak benim statüm de değişti. 7-8 yaşına gelince, ben evde oturması gereken bir kızdım artık. Erkek kardeşlerimin dışarı çıkma oynama hakkı vardı. Ama ben ev işleri yapmalıydım.

Peki Fransız entegrasyon kurumları yardım etmedi mi?

Fransız derneklerinin de, bizim entegrasyonumuzdan çok, "Fransızlar ırkçı, iş bulamıyorsanız bunun nedeni ırkçı yaklaşım, Fransa sizi kötü ağırlıyor" gibi söylemleri vardı. Onlar da tümüyle dil öğrenme, toplumu tanıma gibi çabaları terketti. Nasılsa, etraflarında hep Türkçe konuşuluyordu.

Genç kızlık dönemi nasıl geçti? Kavgalı mı yoksa sakin mi?

Ben her zaman ailemle çok iyiydim. Kibar, uyumlu, sessiz, küçük bir kızdım. Ama büyüdükçe ailemin benimle ilgili planları olmadığını anladım. Eğitimim önemli değildi, bir an evvel doğru bir evlilik yapıp, gidecektim. Fransızca televizyon ve okul dışında, dış dünya ile bağlantım yoktu. Ailem alışverişe vs. gittiğinde hemen açıp Fransız filmlerini izliyordum. Naziler’e karşı Fransız direnişini anlatan Mellville'in "L'Armee des Ombres" filmi hayatımı değiştirdi. Ben bir kurban değildim. Aileme karşı da olsa "direneceğim ve iyi bir eğitimle hayatımı belirleyeceğim" dedim.

İlk evliliğiniz nasıldı?