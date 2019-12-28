HABER
  4. Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 19:26 | Son Güncelleme

Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

HEİLBRONN (AA) - Almanya'da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesine (Jugendamt) yönelik protesto gösterisi yapıldı.

Almanya'nın Heilbronn kentindeki Gençlik Dairesi önünde düzenlenen ve Elçin bebeğin ailesinin de katıldığı gösteriye Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği ile çevre sakinleri destek verdi.

Ailesinden alınarak Alman bir aileye verildiği belirtilen 4 günlük bebeğin dedesi Ömer Bilgiç, bu gösteriyi sadece torunu için değil, bundan sonra benzer olayların da önüne geçmek için düzenlediklerini söyledi.

Kızının daha önce psikolojik tedavi görmesini bahane ederek dairenin bebeği kendilerinden almak istediklerini dile getiren Bilgiç, "Bebeğin alınmasına asla izin vermedik. Kızım bebeğine bakamasa bile ben bakarım, eşim bakar. Almanya'da bizim gibi mağdur olan yüzlerce aile var." dedi.

Bilgiç, "Bizi hastanede kandırarak 4 günlük çocuğumuzu bizden alıp kaçırdılar. Henüz yeni doğmuş bir bebeğin annesinin ona bakıp bakamayacağına nasıl karar veriyorlar? 4 günlük çocuğu 'ateşine bakacağız' diye alıp üst kata çıkarıyorlar ve sonra Jugendamt'ın bebeği aldığını söylüyorlar. Daha sonra bebeği Alman bir aileye verdiklerini öğreniyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş ise Almanya'da özellikle yabancı kökenli ailelerin gençlik daireleri tarafından bu tür haksızlıklara maruz kaldığını ifade ederek, bu vahim olayda aileye destek vermek için bu gösteriyi düzenlediklerini dile getirdi.

Şimdiye kadar 4 bin bebeğin bu şekilde Müslüman ailelerden alınarak Almanlara verildiğini söyleyen Güneş, bunun Müslüman çocukları Hristiyanlaştırma projesi olduğunu iddia etti.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı:
Banyoda düşen Şükran, öldüBanyoda düşen Şükran, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt)

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün salonuna ’kumar’ operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna ’kumar’ operasyonu: 102 gözaltı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Samsun'da iğrenç olay! Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.