Türk akademisyen koordinesindeki ekip İntel'deki güvenlik açığını buldu

MUHAMMED BOZTEPE - ABD'deki Michigan Üniversitesi akademisyenlerinden Barış Can Kaşıkcı'nın koordinesindeki çalışmayla bir grup araştırmacı, İntel işlemcilerinde ciddi bir güvenlik açığı olan "Foreshadow"u buldu. Bu açık, ABD Bilgisayar Sistemleri Güvenliği Kurumuna göre, "hackerların hassas bilgileri çalmasına" sebep olabiliyor.

Michigan Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yardımcı Profesörlerinden Dr. Kaşıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce İntel'in "Spectre" ve "Meltdown" adında güvenlik açıklarının bulunduğunu söyledi.

İntel'de Spectre'ye benzeyen ve İntel çiplerindeki en güvenlikli unsurları tehdit edebilecek, kod adı "Foreshadow" olan güvenlik açığını bulduklarını belirten Barış Can Kaşıkcı, "Yaklaşık 40 senedir işletim sistemi güvenliğinin temelini oluşturan mekanizmaları yeniden tasarlamaya itecek bir açık" değerlendirmesinde bulundu.

Foreshadow'un İntel işlemcilerinin en güvenli mekanizması olan İntel SGX'i (Yazılım Koruma Uzantısı) tamamen etkisiz hale getirdiğini belirten Kaşıkcı, bunun da ötesinde açığın, bulut bilişim sistemlerinde sanal makinelerin birbirlerinden veri çalmasına neden olduğunu vurguladı.