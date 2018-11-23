HABER

Türk akademisyene ABD'den onur

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal, "Fellow" derecesi ile onurlandırıldı

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal, başarılı çalışmalarından dolayı The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tarafından, en üst düzey üyelik anlamına gelen "Fellow" unvanına layık görüldü.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uysal, merkezi New York’ta bulunan, 160 ülkede 425 bini aşkın üyesi ile elektrik ve elektronik mühendisliği alanında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen uluslararası organizasyon IEEE tarafından "Fellow" derecesi ile onurlandırıldı.

IEEE Fellow derecesi, IEEE'nin ilgi alanındaki konularda dünya çapında, çığır açıcı ve yaygın etkisi en üst derecede olan çalışmalara imza atmış önemli araştırmacılara, yalnızca bu dereceyi almış üyelerin önerisi ve referanslarıyla ve IEEE Yönetim Kurulu'nun onayı ile veriliyor. IEEE Fellow derecesi IEEE'deki en yüksek üyelik düzeyi olup, hem prestijli bir onur hem de önemli bir kariyer başarısı olarak kabul görüyor.

Prof. Dr. Uysal, haberleşme kuramı ve kablosuz haberleşme alanlarında çalışma ve araştırmalara imza atıyor. Bu alanlarda yaptığı 300'den fazla uluslararası dergi ve konferans yayını ve bu yayınlara aldığı 9 bin 500’den fazla atıf bulunuyor.

Halen IEEE Türkiye Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Uysal, aralarında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Kurumu (Natural Sciences and Engineering Research Council - NSERC) Teşvik Ödülü, Waterloo Üniversitesi Araştırma Mükemmeliyet Ödülü, Özyeğin Üniversitesi En İyi Araştırmacı Ödülü ve National Instruments Mühendislik Etki Ödülü’nün de bulunduğu çeşitli ödüllere sahip.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Manisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyorManisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özyeğin üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İlginizi Çekebilir

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Resmi Gazete'deki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'deki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

Başlarındaki örtünün ismi annak! Bu denli gizlenmelerinin nedeni ise...

Başlarındaki örtünün ismi annak! Bu denli gizlenmelerinin nedeni ise...

AK Partili Uğur Işılak'tan gündemi sarsan iddiaya yanıt

AK Partili Uğur Işılak'tan gündemi sarsan iddiaya yanıt

Kreşte kahreden görüntüler! Ağlayan çocuğa yaptıkları kan dondurdu

Kreşte kahreden görüntüler! Ağlayan çocuğa yaptıkları kan dondurdu

Kedicikler ile ilgili çok çarpıcı FETÖ iddiası

Kedicikler ile ilgili çok çarpıcı FETÖ iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.