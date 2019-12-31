HABER
  4. Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:57 | Son Güncelleme

Türk Akım Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in katıldığı törenle 8 Ocak'ta açılacak.

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan Türk Akım Projesi için geri sayıma geçildi. Rusya’nın Anapa
şehrinden Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine uzanan ve 935’er kilometre uzunluğunda iki hattan oluşan dev proje 8 Ocak’ta
açılıyor. Bu kapsamda Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Akım Projesi’nin Türkiye ayağı olan Kıyıköy Alım Terminali’nde
incelemelerde bulundu. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’la birlikte terminali ziyaret eden Vali Bilgin, Türk Akım Projesi yetkililerinden çalışmalar ve son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

100 MİLYON METREKÜP GAZ KAPASİTESİ

Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesini sağlayacak olan doğalgaz boru hattının 1.5 yıllık inşaat süreci geçtiğimiz ay sona ermişti. Her biri 15.75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk Akım, şu an için 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır duruma getirildi.

8 OCAK'TA AÇILACAK

Açılış töreniyle birlikte gaz akışının verilmeye başlanacağı proje, 8 Ocak’ta resmen faaliyete geçecek. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Putin’in de katılmasının beklendiği öğrenildi. Türk Akım Projesi için ilk adımlar Aralık 2014’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette duyurulmuştu. Projenin hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016’da imzalanmıştı.

Kaynak: İHA

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ulaşıma kapandıŞırnak’ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, köy yolları ulaşıma kapandı
Apaydın: “Şoför esnafımıza bol kazançlı bir yıl diliyorum”Apaydın: “Şoför esnafımıza bol kazançlı bir yıl diliyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk akım projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan putin

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da korkunç olay!

Büyükada’daki karantina ahırları görüntülendi

Özel izinle girildi! İlk kez görüntülendi

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

Çırak palangayla iş yerinin tavanına asılmıştı! Kendini böyle savundu

Bu görüntüler tepki çekmişti! Kendini böyle savundu

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular

Şoke oldu: İlk kez böyle bir şey gördüm!

Şoke oldu: İlk kez böyle bir şey gördüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.