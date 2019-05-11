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Türk Akım projesi bölgesinde çevre temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, Kırklareli’nin Kıyıköy Belediyesi ile Türk Akım Projesi ortaklığında Karadeniz sahilinde düzenlenen çevre temizleme etkinliğine katıldı.

Mehmet YİRUN/VİZE(Kırklareli), (DHA)- TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, Kırklareli’nin Kıyıköy Belediyesi ile Türk Akım Projesi ortaklığında Karadeniz sahilinde düzenlenen çevre temizleme etkinliğine katıldı.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’de, belediye ve Türk Akım projesi ortaklığında sahil temizliği gerçekleştirildi. Trakya’nın önemli turizm merkezlerinden Kıyıköy sahilinde aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi çevre temizliği yaptı. Son yıllarda tüm dünyada deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Lokman Hakan Tecer, deniz ekosistemlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Tecer, "Denizlerdeki kirlilik sadece turizm sektörüne değil aynı zamanda deniz flora faunasını etkilemekte, bu nedenle balıkçılık sektörü de zarar görmektedir. Bu tür aktivitelerle özellikle turizm yoğunluğu olan bölgelerimizde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve duyarlılık sağlamak, aynı zamanda kıyılarımıza sahip çıktığımızı göstermek amacıyla coşkulu bir kalabalıkla bu etkinliği düzenleniş olmaktan mutluyuz. Ümit ediyoruz ki bu çabalar denizlerimizde balık tutan, kıyılarımızda tatil yapan, sahillerimizde yaşayan insanlarımız için farkındalık oluşturur" dedi.

BÖLGENİN EN İYİ TURİZM BELDESİ

Türk Akım sözcüsü Aslı Esen de, projenin Kıyıköy'ün bölgede gözde bir turizm beldesi olarak değerini korumaya ve geliştirmeye özen gösterdiğini ifade ederek, "Çevre konusundaki hassasiyetimizi Kıyıköylülerle beraber fiiliyata geçirdiğimiz güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Umuyoruz ki Kıyıköy'ün ziyaretçileri de yaklaşan turizm sezonunda Kıyıköy'ü korumak konusundaki özenimizi paylaşır. Kıyıköy sahili Namık Kemal Üniversitesi'nin yürütücüğünde gerçekleştirilen bir AB projesi kapsamında pilot bölge olarak seçildi. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde Karadeniz kirliliğinin araştırılması amacıyla yürütülen projede Kıyıköy sahilleri iki yıl boyunca incelenecek. Deniz kirliliğine sebep olan kaynaklar yıllara göre değişim ve çöp kompozisyonu belirlenerek AB direktifleri çerçevesinde raporlanacaktır. Deniz kirliliği kordinatörlüğü, ülkemizde deniz kirliliğinin kaynaklarının araştırılması, mevsimsel ve uzun yıllardaki değişimin belirlenmesi konusunda bu projenin önemli bir veri birikimi üreteceğini belirterek çalışma sonuçlarının tüm kamuoyuyla paylaşılacağı müjdesini verdi" diye konuştu.

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