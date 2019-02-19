Türkiye Barolar Birliği ile Alman Barolar Birliğince Türk-Alman Avukatlar Konferansı Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, TBB Konukevi'nde düzenlenen Türk-Alman Avukatlar Konferansı Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı açış konuşmasında, Türkiye Barolar Birliği ile Alman Barolar Birliği'nin uzun yıllara dayanan samimi dostlukları olduğunu belirtti.

Almanlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Toker, masanın konu başlıklarını, "Yargı Bağımsızlığına İlişkin Avrupa Standartları", "Demokrasi ve Özgürlüklerin Olmazsa Olmazı Olarak Bir Hukuk Devletinde Güçlü ve Bağımsız Savunma" ve "Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Refahın Olmazsa Olmazı Olarak Hukuk Devleti" şeklinde sıraladı.

- Alman Barolar Birliği Başkanı Dr. Wessels

Alman Barolar Birliği Başkanı Dr. Ulrich Wessels ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Wessels, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığını da ziyaret ettiklerini vurguladı.