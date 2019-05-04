Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

"İki ülkenin dostluğu ve ortak çıkarları sıkıntılı dönemleri atlatacak güçtedir. Sağduyu ve ortak çıkarlara saygı temelinde ortak paydalarımıza odaklanarak güçlüklerin aşılacağına inanıyoruz. Zira Türkiye ile Almanya arasında derin tarihi bağlar, uzun bir müttefiklik geçmişi ve yoğun ekonomik, ticari ilişkiler mevcut. Bölgesel konularda gerçekten hayati çıkarlarımız bulunmaktadır. Almanya'da yaşayan 3,5 milyon insanımız bizi birbirimizle birleştiriyor."

Aydın, "Çok sayıda girişimcimiz, firma sahibimiz, iş adamımız Almanya'da farklı sektörlerde başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bundan hepimiz büyük sevinç ve gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve güçlü ekonomik ilişkilere dikkati çekti.

Düsseldorf Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar, Türk diplomatlar, Türk ve Alman iş adamları ile akademisyenler katıldı.

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneğince (ATİAD) düzenlenen "7. Türk-Alman Ekonomi Günü"nde iki ülke arasındaki güçlü ticari ilişkilere işaret edilerek, bu ilişkilerin daha da ileri götürülmesinin önemi vurgulandı.

Aydın, "Bazı alanlardaki görüş farklılıklarımızın bizi geri çekmeden, ortak menfaat ve ilişkilerimizin güçlü yönlerini ön plana çıkarabilmektir. Zaman zaman yaşanan siyasi görüş ayrılıkları ekonomik ilişkiler ve iş dünyasına yansıtılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Yıllık ciro 50 milyar avroya ulaştı"

ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar da "Türk Alman Ekonomi Günü"nün bu formattaki tek ve en büyük etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sarıyar, "CEO'lar, üst düzey yöneticiler, yatırımcılar, girişimciler, akademisyenler, uzmanlar, siyasetçiler ve medya temsilcileri ve konunun ilgilileri bir gün boyunca bir mekanda bir araya getirilmekte ve tüm olumlu olumsuz konular masaya yatırılıp çeşitli yönleriyle analiz edilmektedir." dedi.

Sarıyar, Almanya'da faaliyet gösteren Türk kökenli iş adamlarının önemini anlatarak, "2009 yılında 72 bin şirket Türk kökenli iş adamları tarafından işletilip 350 bin kişilik istihdam sağlanıp 35 milyar avro ciro sağlanıyordu. Halihazırda 100 bin işletme Türk girişimciler tarafından işletilip 500 binin üzerinde istihdam sağlanmakta. Yıllık ciroları ise 50 milyar avroya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.