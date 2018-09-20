Türk-Alman Maliye Bakanları Berlin’de Buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak için Berlin’e gelecek. Dört yıl aradan ve ilişkilerdeki gerilimin tansiyonun düşmesinden sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya’yı ziyaret edecek olan Erdoğan gelmeden, Türk ve Alman maliye bakanları Berat Albayrak ve Olaf Scholz Cuma günü Berlin'de buluşacaklar.

Gelecek haftaki zirve öncesinde ’hazırlık toplantısı’ olarak tanımlanan Albayrak-Scholz görüşmesinin gündemini, Türk Lirası'ndaki değer kaybına paralel, Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve özellikle Alman yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapmaya teşvik edilmesinin oluşturacağı tahmin ediliyor. Albayrak'ın Berlin ziyareti sırasında, Scholz’un yanısıra Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi de bekleniyor. Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'dan 7 bin 100'den fazla şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Ekonomide artan zorluklarla karşı karşıya bulunan Türkiye açısından Almanya ile ticari ilişkileri tekrar canlandırmak büyük önem taşıyor. Nitekim dolar krizinin başlamasının hemen ardından Berlin’den gelen sıcak mesajlar, Ankara’da da olumlu tepkilere neden olmuş, iki ülke arasındaki buzların erimesinin delili olarak tanımlanmıştı. Başta koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD’nin lideri Andrea Nahles olmak üzere çok sayıda politikacı Türkiye'ye mali yardım yapılmasını önermişti. Başbakan Angela Merkel’in ise ‘şu an için’ Türkiye'ye mali yardım yapılmasını gerekli görmediği açıklanmıştı. Albayrak-Scholz görüşmesinde olası bir mali yardımın ele alınıp, alınmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Alman basınında çıkan haberlerde, Türkiye’nin, demiryollarını Almanya’nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeye önereceği ve bunun için 35 milyar euroluk destek sağlanacağı öne sürülmüştü.