HABER

Türk-Alman Maliye Bakanları Berlin’de Buluşuyor

20.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Türk ve Alman maliye bakanları Berat Albayrak ve Olaf Scholz Cuma günü Berlin'de buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak için Berlin’e gelecek. Dört yıl aradan ve ilişkilerdeki gerilimin tansiyonun düşmesinden sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya’yı ziyaret edecek olan Erdoğan gelmeden, Türk ve Alman maliye bakanları Berat Albayrak ve Olaf Scholz Cuma günü Berlin'de buluşacaklar.

Gelecek haftaki zirve öncesinde ’hazırlık toplantısı’ olarak tanımlanan Albayrak-Scholz görüşmesinin gündemini, Türk Lirası'ndaki değer kaybına paralel, Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve özellikle Alman yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapmaya teşvik edilmesinin oluşturacağı tahmin ediliyor. Albayrak'ın Berlin ziyareti sırasında, Scholz’un yanısıra Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi de bekleniyor. Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'dan 7 bin 100'den fazla şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Ekonomide artan zorluklarla karşı karşıya bulunan Türkiye açısından Almanya ile ticari ilişkileri tekrar canlandırmak büyük önem taşıyor. Nitekim dolar krizinin başlamasının hemen ardından Berlin’den gelen sıcak mesajlar, Ankara’da da olumlu tepkilere neden olmuş, iki ülke arasındaki buzların erimesinin delili olarak tanımlanmıştı. Başta koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD’nin lideri Andrea Nahles olmak üzere çok sayıda politikacı Türkiye'ye mali yardım yapılmasını önermişti. Başbakan Angela Merkel’in ise ‘şu an için’ Türkiye'ye mali yardım yapılmasını gerekli görmediği açıklanmıştı. Albayrak-Scholz görüşmesinde olası bir mali yardımın ele alınıp, alınmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Alman basınında çıkan haberlerde, Türkiye’nin, demiryollarını Almanya’nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeye önereceği ve bunun için 35 milyar euroluk destek sağlanacağı öne sürülmüştü.

Türkiye’nin ekonomik sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinde de ele alınacak. Son olarak Başbakan sıfatıyla 2014’de Berlin’e gelen Erdoğan, 28 Eylül’de Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Merkel’le buluşacak. Alman diplomatik kaynaklar, Merkel görüşmesinde en çok konuşulacak gündeminin ekonomi olacağını ve Merkel’in Türk ekonomisine yönelik olumlu mesajlar vermesinin beklendiğini ifade ediyor.

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomasi trafiği 25-26 Ekim'de Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Ankara'yı ziyaret etmesiyle devam edecek. Altmaier'in Türkiye'ye 80 kişilik bir heyetle gideceği ve yatırım alanlarını konuşacağı belirtiliyor.

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor
Aşırı sağcı lider mahkeme tarafından psikologlara yönlendirildiAşırı sağcı lider mahkeme tarafından psikologlara yönlendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor

Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor

Aşırı sağcı lider mahkeme tarafından psikologlara yönlendirildi

Aşırı sağcı lider mahkeme tarafından psikologlara yönlendirildi

20 tonluk Eyfel kopyası ele geçirildi

20 tonluk Eyfel kopyası ele geçirildi

Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir

Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir

Eski başbakan 'varlık fonundaki paraları zimmetine geçirmekle' suçlanıyor

Eski başbakan 'varlık fonundaki paraları zimmetine geçirmekle' suçlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.