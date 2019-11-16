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‘Türk - Amerikan İkili İlişkileri Artık Rusya Ayağıyla Üçlü'

16.11.2019 16:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kritik Washington ziyaretini Amerika’nın Sesi için değerlendiren Washington Enstitüsü'nden Çağaptay'a göre, iki ülke ilişkilerindeki tek dayanak Trump ve Erdoğan arasındaki güzel ilişki

‘Türk - Amerikan İkili İlişkileri Artık Rusya Ayağıyla Üçlü'

Bugüne kadar Türk - Amerikan ilişkilerinde tansiyonun hiç bu kadar yüksek olduğunu görmediğini söyleyen Soner Çağaptay, “Amerikan kamuoyu içinde dış politikayı takip eden gruplar arasında Türkiye’ye yönelik büyük bir negatif hava var. Aynısının Türkiye'de de olduğunu söylemek mümkün Amerika’ya yönelik olarak” diyen Çağaptay, iki ülkenin kurumları arasında güven eksikliği olduğunu söyledi. Kongre’de Türkiye'ye karşı bir kızgınlık olduğunu da dile getiren Soner Çağaptay,

“İlişkinin bir kaç ayağı var, bu ayaklardan üçü kötü durumda; Kongre, kamuoyu, kurumlararası ilişkiler ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki ilişki son derece güzel, herhalde ilişkileri götüren tek dayanak noktası bu diyebiliriz. Cumhurbaşkanı’nın ziyareti bu açıdan önemliydi, her şeye rağmen Amerikan Başkanı Trump'ı ziyaret etti, Trump da Cumhurbaşkanı’nı güleryüzlü ve son derece iyi ağırladı. Bütün bu negatif gelişmelere rağmen ilişkileri yürüten tek dayanak noktasının hala sağlam olduğunu bize ve dünya kamuoyuna göstermesi açısından bence ziyaret başarılı geçti” dedi.

"Graham kötü polisi oynuyor"

Başkan Donald Trump’ın görüşme sırasında 5 Cumhuriyetçi Senatörü Oval Ofis’e davet etmesini “çok stratejik bir tavır” olarak niteleyen Çağaptay, “Kongre’deki hava Türkiye aleyhine döndü. Hatta ben Kongre’deki kızgınlığın hiç bu kadar fazla olduğunu görmedim yıllardır. Trump akıllı bir strateji uyguladı. Kongre’nin üst kamarası olan Senato’yu kontrol eden Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen ve kendisine yakın olan bir kaç üyesini Senato’dan çağırarak hem Kongre ile Cumhurbaşkanı arasında bir ilişki kurdu hem de Kongre’de Türkiye'ye karşı yükselen havayı, tazyiki almak için kendine müttefik kazanmış oldu. Ben Graham’ın aslında kötü polisi oynadığını düşünüyorum, Trump iyi polisi oynuyorsa ilişkilerde, Graham Kongre’de Türkiye'ye karşı olan tazyikin basıncını almak için Türkiye’ye karşıymış gibi yorumlar yapıyor” değerlendirmesinde bulunan Soner Çağaptay,

“Bence Türk Amerikan ilişkileri artık ikili değil de, üçlü ilişki gibi; bir Türk - Amerikan ayağı var, bir de Türk - Rus ayağı var. Türkiye'nin S- 400’leri açmaması karşılığında Türkiye‘ye yaptırım yapılmaması konusunda anlaşabilirler. Ancak Erdoğan'ın da arkasından Putin’i S-400'leri açmama konusunda ikna etmesi lazım. Bu konuda onun rızasına alması gerekecek. Herhalde önümüzdeki 1 ya da 2 hafta içinde bir Erdoğan - Putin zirvesi olacak, muhtemelen Soçi'de, o zaman esas Erdoğan - Trump görüşmesi tırnak içinde bitmiş olacak” ifadelerine yer verdi.

Çağaptay, ”Türkiye aslında Amerika’ın Suriye'den tümüyle çekilmesini istemiyor. YPG'le olan ilişkisini bitirmesini istiyordu. Bu bir nebze gerçekleşmiş oldu” yorumunda da bulundu.

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