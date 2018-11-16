Türk Amerikan İlişkilerinde Halkbank Sorunu

Erdoğan’a göre Trump, döner dönmez bu konuda talimat vereceğini, meselenin çözüldüğünü sandığını ve neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamadığını söyledi.

Global Source Partners Şirketi’nden uzman Atilla Yeşilada, olası yeni bir iddianamenin Ankara’yı daha da kızdıracağını söylüyor.

Habertürk gazetesi Çarşamba günü Amerikalı bir yetkilinin Halkbank soruşturmasının sürdüğünü söylediğini yazdı. Aynı yetkili yasal soruşturmanın daha da ilerletilmesi ihtimalinden de bahsetti.

Birkaç yüz milyon dolarla milyar dolarlar düzeyinde olabilecek para cezası yatırımcılar tarafından Türk finans piyasaları açısından ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

Uzmanlar Halkbank’a verilecek cezanın asıl etkisinin, siyasi bir karar olmasından kaynaklandığını ve bunun Washington’a Ankara üzerinde baskı yapma şansı tanıdığını belirtiyor. Uzmanlara göre, Ekim ayında rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri ılımlı bir noktaya getirdi, bu nedenle Halkbank’a verilecek cezaya ilişkin beklentiler de azaldı.

Nomura Securities Şirketi’nden İnan Demir’e göre, rahip Brunson’un serbest bırakılmasıyla iki ülke arasında azalan gerilim, Halkbank’a verilecek ağır bir cezaya yönelik beklentileri de azalttı.

Türk lirası, rahip Brunson’ın serbest bırakılması ve Amerika’ya dönmesinin ardından değer kazandı. Uluslararası yatırımcılar, Amerika’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan geri adım atacağı beklentisi içinde. Buna Halkbank’a ceza verilmesi de dahil. Amerika’yla Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türk lirası yıl başından bu yana yüzde 40 değer kaybetti.