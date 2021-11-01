Türk- Amerikan İlişkilerinde Olumlu Rüzgarlar Esecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesiyle birlikte hukukun üstünlüğü gibi anlaşmazlık başlıklarında nasıl adım atacağı merak konusu olan Ankara’nın F-16 askeri uçak talebine olumlu yanıt verilmesi beklentisi ön plana çıkıyor.

Roma’da G-20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Erdoğan- Biden görüşmesi sonrasında yapılan açıklamalar itibariyle Türkiye’nin F-35 askeri uçak projesinden çıkarılması nedeniyle yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kaybına nasıl karşılık alacağı gündemde. Biden’ın onayıyla Türkiye’ye hali hazırda sahip olduğu askeri uçak teknolojisi kapsamındaki F-16 askeri uçaklarından 40 adet satış yapılabileceği görüşü söz konusu. Ancak Türk

