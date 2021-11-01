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  4. Türk- Amerikan İlişkilerinde Olumlu Rüzgarlar Esecek mi?

Türk- Amerikan İlişkilerinde Olumlu Rüzgarlar Esecek mi?

01.11.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesiyle birlikte hukukun üstünlüğü gibi anlaşmazlık başlıklarında nasıl adım atacağı merak konusu olan Ankara’nın F-16 askeri uçak talebine olumlu yanıt verilmesi beklentisi ön plana çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesiyle birlikte hukukun üstünlüğü gibi anlaşmazlık başlıklarında nasıl adım atacağı merak konusu olan Ankara’nın F-16 askeri uçak talebine olumlu yanıt verilmesi beklentisi ön plana çıkıyor.

Roma’da G-20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Erdoğan- Biden görüşmesi sonrasında yapılan açıklamalar itibariyle Türkiye’nin F-35 askeri uçak projesinden çıkarılması nedeniyle yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kaybına nasıl karşılık alacağı gündemde. Biden’ın onayıyla Türkiye’ye hali hazırda sahip olduğu askeri uçak teknolojisi kapsamındaki F-16 askeri uçaklarından 40 adet satış yapılabileceği görüşü söz konusu. Ancak Türk

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