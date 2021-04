Türk-Amerikan ilişkilerinde "soykırım" dönemeci

Washington Post, Wall Street Journal, New York Times ve Reuters’ın, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, henüz kesinlik kazanmamakla birlikte, Amerikan Başkanı’nın cumartesi günü yayımlayacağı mesajda, Ermenilerinin maruz kaldığı tehcir, açlık ve katliamları "soykırım" olarak tanıyacağı belirtiliyor.

Ankara'nın ABD’ye tepki olarak İncirlik Üssü'nü NATO dışındaki operasyonlara kapatabileceği, Karadeniz’den ABD gemilerinin geçişini engelleyebileceği de gündeme getiriliyor.

Bazı gözlemciler ise Ankara'nın tepkisinin ölçülü olacağını düşünüyor. Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinden yeni bir sayfa açmak için Aralık ayından bu yana dış politikasında değişikliğe gittiğini anımsatan bu uzmanlar, Ankara’nın gerilimi tırmandıracak hamlelere girişmeyeceği, sert bir tepki açıklaması ile yetinebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Çavuşoğlu’dan dikkat çeken mesaj

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada, "Hukuki bağlayıcılığı olmayan söylemlerin bir faydası da olmaz ancak ilişkileri bozar. Amerika ilişkileri daha da kötüleştirmek istiyorsa tercih kendilerinin" demişti.

Çavuşoğlu’nun şu değerlendirmesi de dikkat çekmişti:

"ABD bugüne kadar yönetim olarak böyle bir yanlış içinde olmadı bu sene de olmaz. Ama biz her gece her gün bunla yatıp, ölüp kalkmamamız lazım. Noldu, dedi mi, demedi mi falan… Yanlış bir tarafa ilişkilere olumsuz etkisi de olur ama bizim artık bazı komplekslerden, korkulardan da kurtulmamız lazım. Her gece diyecek mi demiyecek mi diye tir tir titreyelim, ölelim mi? ABD'ye dersen de anlamında demiyorum ama biz tarihimizi bilen devlet ve millet olarak bu kadar korkular içinde de yaşamamız lazım."