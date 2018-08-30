WASHINGTON (AA) - Heritage Vakfı Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey, "Umut ediyorum ki Türkiye ve ABD geri adım atarak, daha geniş jeopolitik sorunları göz önünde bulundurarak ilişkileri daha iyi bir noktaya getirebilecek ortak alanlar bulabilirler." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisinin (SETA DC) düzenlediği "ABD-Türkiye İlişkileri Kopma Noktasında mı?" başlıklı panele Heritage Vakfı Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey, ABD-Türk İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı. SETA DC Direktörü Kadir Üstün de panelin moderatörlüğünü yaptı.

İki ülke arasında birçok ortak nokta olduğuna işaret eden Coffey, "Umut ediyorum ki Türkiye ve ABD geri adım atarak, daha geniş jeopolitik sorunları göz önünde bulundurarak ilişkileri daha iyi bir noktaya getirebilecek ortak alanlar bulabilirler.” değerlendirmesini yaptı.

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