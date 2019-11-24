HABER

Türk Amerikan Sanayici ve İş Adamları Hedef Büyüttü

24.11.2019 22:55 | Son Güncelleme

Türk Amerikan Sanayi ve Ticaret Odası (TACCI) yeni yönetimini düzenlediği bir gala yemeğiyle tanıttı

Türk Amerikan Sanayi ve Ticaret Odası (TACCI) yeni yönetimini düzenlediği bir gala yemeğiyle tanıttı. Çok sayıda Türk, Amerikalı, Türki Cumhuriyetlerinden iş adamı ve profesyonel yöneticinin katıldığı gecede Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaret ve yatırımın nasıl arttırılacağı tartışıldı.

TACCI Başkanı Prof. Dr. Ali Koçak, gecenin sonunda aralarında Kazakistan’ın New York Başkonsolosluğu olmak üzere çok sayıda yeni üye kazandıklarını, bankacılık sektöründe de birçok yeni üye kaydettiklerini belirtti.

TACCI’nin sadece Türkiye ile ABD arasında köprü görevi gören bir kuruluş olmadığını belirten Koçak, Kazakistan Başkonsolosluğu’nun da aralarına katılmasıyla birlikte Türki Cumhuriyetleriyle ABD arasında ticareti geliştirme hedeflerine yaklaştıklarını da belirtti.

Koçak, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada yeni bir yönetim ve yeni hedefleriyle Türkiye’yle ABD arasında iş dünyasını, karşılıklı yatırımları arttıracaklarını belirterek, “Düzenlediğimiz geceye ilgi oldukça büyüktü. TACCI bundan sonra hedeflerini daha da büyütecektir. ABD’nin en büyük banklarından Bank of America’da bir TACCI üyesi oldu. Düzenlediğimiz geceye çok sayıda Amerikalı iş adamı, siyasetçi yerel yönetici de katıldı. Bundan sonra farklı sektörlerde çok daha fazla Amerikan kuruluşunun aramızda ve üyemiz olmasını bekliyoruz. İki ülke arasında karşılıklı iş hacmini büyütmek için kolları sıvadık” dedi.

TACCI’nin daha önce yapılan seçimlerinde yeni yönetim şu isimlerden oluşmuştu; Başkan Prof.Dr. Ali Koçak, Yönetim kurulu üyeleri Memiş Yetim, Mehmet Terece, Deniz Koçak, Alkın Kalkavan, John Driscoll , Cahit Akbulut, Mehmet Yörükoğlu, Ercan Karabeyoğlu, Mine Anlar, Cafer Kahyaoğlu, Hasan Akipek

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Amerikan Donanması ile Trump Arasında Neler Oluyor?Amerikan Donanması ile Trump Arasında Neler Oluyor?
Bloomberg Beyaz Saray’a Aday Olduğunu AçıkladıBloomberg Beyaz Saray’a Aday Olduğunu Açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınavı geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı!

Sınavı geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı!

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Törene damga vurdu! 'Öğretmen gibi otur'

Törene damga vurdu! 'Öğretmen gibi otur'

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'in tartışmalı kamplara dair belgeleri basına sızdı: Kaçmalarına asla izin vermeyin

Gizli belgeler basına sızdı: Kaçmalarına asla izin vermeyin

ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı

Trump'a milyarder rakip!

Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Akademisyen canlı yayında gazeteciye saldırdı!

İran, gösterilerle ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı

İran, o ülkeyi suçladı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Paris’te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Paris'te binlerce kadın sokağa indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.