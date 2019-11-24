Türk Amerikan Sanayici ve İş Adamları Hedef Büyüttü

Türk Amerikan Sanayi ve Ticaret Odası (TACCI) yeni yönetimini düzenlediği bir gala yemeğiyle tanıttı. Çok sayıda Türk, Amerikalı, Türki Cumhuriyetlerinden iş adamı ve profesyonel yöneticinin katıldığı gecede Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaret ve yatırımın nasıl arttırılacağı tartışıldı.

TACCI Başkanı Prof. Dr. Ali Koçak, gecenin sonunda aralarında Kazakistan’ın New York Başkonsolosluğu olmak üzere çok sayıda yeni üye kazandıklarını, bankacılık sektöründe de birçok yeni üye kaydettiklerini belirtti.

TACCI’nin sadece Türkiye ile ABD arasında köprü görevi gören bir kuruluş olmadığını belirten Koçak, Kazakistan Başkonsolosluğu’nun da aralarına katılmasıyla birlikte Türki Cumhuriyetleriyle ABD arasında ticareti geliştirme hedeflerine yaklaştıklarını da belirtti.

Koçak, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada yeni bir yönetim ve yeni hedefleriyle Türkiye’yle ABD arasında iş dünyasını, karşılıklı yatırımları arttıracaklarını belirterek, “Düzenlediğimiz geceye ilgi oldukça büyüktü. TACCI bundan sonra hedeflerini daha da büyütecektir. ABD’nin en büyük banklarından Bank of America’da bir TACCI üyesi oldu. Düzenlediğimiz geceye çok sayıda Amerikalı iş adamı, siyasetçi yerel yönetici de katıldı. Bundan sonra farklı sektörlerde çok daha fazla Amerikan kuruluşunun aramızda ve üyemiz olmasını bekliyoruz. İki ülke arasında karşılıklı iş hacmini büyütmek için kolları sıvadık” dedi.

TACCI’nin daha önce yapılan seçimlerinde yeni yönetim şu isimlerden oluşmuştu; Başkan Prof.Dr. Ali Koçak, Yönetim kurulu üyeleri Memiş Yetim, Mehmet Terece, Deniz Koçak, Alkın Kalkavan, John Driscoll , Cahit Akbulut, Mehmet Yörükoğlu, Ercan Karabeyoğlu, Mine Anlar, Cafer Kahyaoğlu, Hasan Akipek

